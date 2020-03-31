صور.. محافظ الأقصر يكرم 5 سيدات كأمهات مثاليات تكليلاً لكفاحهن

الأقصر – أحمد مرعى

إستقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، 5 سيدات لتكريمهن كأمهات مثاليات عن مدينة الأقصر على هامش الاحتفال بعيد الأم المصرية، مشيداً بقصص كفاحهن المليئة بالعطاء والمثابرة، ومؤكداً أن الأم المصرية هى رمز للكفاح والصمود، وتضمن التكريم تقديم شهادات تقدير لكل سيدة، حيث وجه محافظ الأقصر، كلمته لكل أم لديها إبن أوإبنه من ذوى الإحتياجات الخاصة، بألا تستسلم لليأس، قائلاً:- "دي عطية من ربنا لازم نشكره عليها".

وشهد التكريم كلا من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، واللواء أشرف موافى سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة، ونورا عثمان مدير ادارة الإستثمار ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

وجاءت قائمة الأمهات المثاليات اللاتى تم تكريمهن بديوان المحافظة كل من:- "نرمين عياد عبد السيد - منى جابر قاسم - رجاء شوقى أحمد - شادية أمين الضوى - سميرة توفيق"، كما سيتم تكريم عدد 2 سيدة كأم مثالية فى مراكز إسنا والقرنة والبياضية والطود والزينية، وعدد 3 سيدات فى مركز أرمنت، وذلك بإجمالى 18 سيدة و4 أمهات بديلة، وجمعيهن لديهن أبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة أو لديهن معاناة مع المرض.

وكان قد صرح محمود إبراهيم الضوي مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تعيش الإدارة حالة من السعادة عقب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي بفوز السيدة صفاء عبادي محمود اسماعيل 52 سنة أخصائية إجتماعية بمدرسة إبتدائية من مستعمرة الري مركز إسنا بلقب الأم المثالية علي مستوي محافظة الأقصر.

وأضاف مدير إدارة التضامن الاجتماعي بإسنا فى تصريحات خاصة لـليوم السابع، أنه كانت إدارة التضامن الاجتماعي بإسنا قد قدمت بحث اجتماعي ورشحت السيدة صفاء عبادي محمود للام المثالية لمحافظة الأقصر، حيث أنها أرملة وقد توفي زوجها المهندس عبد المعز عبد الفتاح محمد، أثر حادث سيارة في عمله بتوشكي فى أسوان عام 1997، وترك لها ثلاثة أبناء قامت علي رعايتهم وتربيتهم وتعليمهم، وهم كل من (محمد عبد المعز مهندس مدني) و(محمود عبد المعز مهندس مدني) و(أحمد عبد المعز) مهندس تكنولوجيا بصريات، بالإضافة إلي والدته المسنة المريضة.



محافظ الأقصر يكرم 5 سيدات كأمهات مثاليات تكليلاً لكفاحهن



اختيار 5 سيدات كأمهات مثاليات بالاقصر



تكريم الاقصر للمهات المثاليات



تكريم المحافظ للامهات المثاليات