صور.. محافظ أسيوط: حملات تموينية وأخرى للتعقيم لحماية المواطنين من "كورونا"

أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوطـ، إن المحافظة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية تواصل شن حملات تموينية على الجمعيات الاستهلاكية ومنافذ البيع والأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز بالمراكز والأحياء لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار واستغلال المواطنين من قبل ضعاف النفوس من بعض التجار والتأكد من سلامة المنتجات وتوافرها بأسعار مناسبة والقضاء على السوق السوداء موضحاً إنه تم تحرير محاضر واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية وقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأضاف المحافظ أنه تم شن حملات والدفع بأطقم التطهير والتعقيم لجميع المنشآت والجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاعات الخدمات والمرافق وماكينات الصراف الآلي وقصور الثقافة والمكتبات المنشآت التعليمية وإدارات خدمية والوحدات الصحية والمستشفيات والوحدات البيطرية والجمعيات الزراعية ومواقف سيارات ومحطات للسكة الحديد ووحدات محلية وقروية ومدارس مشيراً إلى تعقيم وتطهير لكافة العبارات النهرية واللانشات والقطع البحرية التابعة لمشروع العبارات التابعة للمحافظة بمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد لافتاً إلى مشاركة المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد ، ومحمد اسماعيل وكيل وزارة التموين، وهشام صلاح مدير وحدة مشروع العبارات التابع للمحافظة، والمهندس حسام محمدين رئيس مركز ديروط، والمهندس مدحت القاضي رئيس مركز منفلوط ، وهويدا شافعي رئيس مركز القوصية، وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة في تلك الحملات سواء التموينية أو حملات التطهير والتعقيم.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

وحث المحافظ ؛ المواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن أسيوط والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.

وفى سياق آخر، أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بقرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية وصرف مكافآت استثنائية من صندوق "تحيا مصر" لكافة العاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية إلى جانب إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لقيادات مديرية الصحة بأسيوط والفرق الطبية بمستشفى الصدر بمدينة أسيوط بقسم الاستقبال والمتعاملين مع المشتبه بهم والمصابين بفيروس كورونا المستجد فضلًا عن فريق قسم المعامل " pcr " الخاص بتحليل فيروس كورونا كما وجه رسالة شكر وتقدير لكافة الفرق الطبية العاملة في مستشفيات العزل والمعامل على مستوى الجمهورية.

كما وجه محافظ أسيوط الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بتشديد الإجراءات الاحترازية وعمليات التطهير والتعقيم المستمرة لمستشفى الصدر وجميع المستشفيات المركزية بالمحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) لتحقيق الحماية الكاملة للمواطنين من خلال سلسة من الإجراءات الوقائية وتكثيف التوعية بطرق الحماية وتوزيع الملصقات والإرشادات لنشر ثقافة التعامل المعتدل مع المرض بعيدًا عن الترويج للمعلومات الخاطئة والشائعات المغرضة.

وأشار المحافظ إلى إنه قد تلقي بيانًا من مديرية الصحة بالاجراءات التي تم اتخاذها حيال اكتشاف حالات ايجابية لفيروس كورونا المستجدة من أبناء محافظة أسيوط بشأن وجود بعض الحالات الايجابية لفيروس كورنا المستجد مشيدًا بالاجراءات الاحترافية التي اتخذتها المديرية في التعامل مع الحالات الايجابية.

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى أنه يتم اتخاذ اجراءات احترازية مشددة بمعامل تحليل الفيروس بمستشفى الصدر فضلًا عن اتباع كافة الاجراءات مع الحالات المؤكدة الإصابة وذلك بنقلها بسيارات الإسعاف المخصصة للعزل بحسب تعليمات الوزارة لمستشفى العزل بالإضافة إلى تحديد أماكن ومحلات الإقامة والعمل للحالات المؤكدة الايجابية وإرسال فرق طبية للأماكن التي يتواجد بها المخالطين سواء كانت محلات الإقامة أو محلات العمل وذلك لقياس درجات الحرارة لهم عن بعد بأجهزة متخصصة مع اتباع كافة إجراءات مكافحة العدوى عند مناظرة المخالطين واجراء التحاليل اللازمة عند اللزوم وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة وإلزامهم بتعليمات الوزارة في هذا الشأن من حيث العزل المنزلي الإجباري وإبلاغنا بأي حالة تظهر عليها أعراض الإصابة في خلال 28 يوم من تاريخ اكتشاف الحالات الايجابية.

ويتم فور الإبلاغ إرسال فرق الطوارئ التابعة لإدارة ناقلات الأمراض بالمديرية وكذلك الإدارات الصحية المختلفة التابعة لمحلات إقامة الحالات ومحلات العمل وذلك لإجراء عملية التطهير لمحلات الإقامة ومحلات العمل للحالات المؤكدة الإصابة بالفيروس والمتابعة المستمرة للمخالطين.



حملات تموينية وآخرى للتعقيم والتطهير بالمراكز والأحياء لحماية المواطنين من فيروس كورونا



حملات تموينية وآخرى للتعقيم والتطهير بالمراكز والأحياء لحماية المواطنين من فيروس كورونا



حملات تموينية وآخرى للتعقيم والتطهير بالمراكز والأحياء لحماية المواطنين من فيروس كورونا