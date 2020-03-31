اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:18 م
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صور.. فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف لمخالفتها قرارات الحكومة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:13 م
صور.. فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف لمخالفتها قرارات الحكومة فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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قاد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف حملة مكبرة، بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وشملت المرور على كل الأسواق وأماكن التجمعات بمدينة بني سويف، ومحلات بيع السلع الغذائية واللحوم ومحلات الجزارة والمراكز التجارية (الهابيرات والمولات التجارية) وعدد من الميادين والشوارع، وذلك بحضور ممثلين من الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية من قوات الشرطة وشرطة المرافق والوحدة المحلية والتموين والصحة والطب البيطري والبيئة، تنفيذا لتعليمات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني في إطار خطة المحافظة وضمن الخطوات الاحترازية للحكومة، لمقاومة فيروس كورونا المستجد ومنع إنتشاره.

وأشار بيان إلى إشراف نائب محافظ بني سويف اليوم الثلاثاء على فض أماكن الأسواق في "مساكن حوض الدلالة بمنطقة محي الدين، وبدرخان بشارع صلاح سالم، والجزيرة بشارع إسلام، وذلك بالطرق الودية دون حدوث مشادات أو صدام، وتم إقناع وتوعية الباعة والمترددين على تلك الأسواق بضرورة منع إقامتها خلال الفترة الحالية والالتزام بقرارات الحكومة التي تستهدف تقليل التجمعات ضمن خطتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، علاوة على تعقيم ورش أماكن الأسواق بعد فضها ورفع الإشغالات بمحيطها.

كما أسفرت الحملة عن تحرير العديد من المحاضر لبعض المحال العامة والأنشطة التجارية لعدم التزامها بمواعيد الغلق المقررة، ومحاضر أخرى لمخالفات خاصة بعدم الإعلان عن الأسعار وضبط سلع منتهية الصلاحية وعدم توافر الإشتراطات الصحية والبيئية والنظافة، علاوة على غلق وتشميع أحد محلات الأمن الغذائى بمنطقة محى الدين، و كافيه لبيع وتداول البن بشارع كورنيش النيل، وأحد المقاهى بحى الغمراوي بمدينة بني سويف لمخالفة قرارات الحكومة .

وتواصل محافظة بني سويف حملاتها المكثفة، التي أمر بتنفيذها  الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن  قرارات  الحكومة الخاصة بمنع إقامة الأسواق العشوائية، ومتابعة تنفيذ قرارات غلق بعض المحال العامة والأنشطة التجارية بحسب المواعيد التي شملتها قرارات مجلس الوزراء ، لمواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا، وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق ومحطات البنزين وغيرها، لتحقيق الانضباط بها، ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع الأساسية والتي يتزايد عليها الطلب في الفترة الحالية، كالمطهرات وغيرها من مستلزمات التعقيم والوقاية الشخصية.

فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (1)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (2)
 
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (3)
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (4)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (5)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (6)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (7)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (8)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (9)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (10)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (11)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (12)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (13)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (14)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (15)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (16)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (17)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (1)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (2)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (3)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (4)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (5)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (6)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (7)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (8)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (9)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (10)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (11)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (12)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (13)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (14)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (15)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (16)
 
فض 3 أسواق وغلق محل ومقهيين ببنى سويف (17)
 

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