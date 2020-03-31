صور.. رئيس الوزراء يؤكد أهمية نتائج التعداد الاقتصادى لصانع القرار

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض عدداً من مُؤشرات التعداد الاقتصادي الخامس، وذلك بحضورالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية ما يتناوله هذا التعداد من مؤشرات، تساعد صانع القرار، وكذا تساعد المجتمعالاقتصادي بوجه عام، موجهاً بتوزيع نتائج التعداد على الوزارات والجهات المعنية المختلفة للاستفادة به.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن "التعداد الاقتصادي" يعدُ أحد أهم البيانات والمخرجاتالتي تصدُر عن الحكومة، لكونه يرسم صُورة واقعية عن "خارطة مصر الاقتصادية" ويُظهر على نحو دقيق، هيكل الأنشطة الاقتصادية وحجمالعمالة الموجودة، مشيرة إلى أن القطاع غير الرسمي أصبح لأول مرة أحد مكونات هذا التعداد الاقتصادي.

وثمنت الوزيرة الجهد الكبير الذي يقوم به جهاز التعبئة العامة والإحصاء لإعداد "التعداد الإقتصادي"، مؤكدة أن المُجتمع الاقتصادي كلهينتظر هذا التعداد، لأنه يقدم مؤشرات بما هو عليه الوضع، وماعلينا أن نفعله، حيثُ يتيح معلومات تفصيلية عن قيمة المدخلات والمخرجات لكلنشاط اقتصادي، وتوضيح الميزة النسبية الاقتصادية والانتاجية لكل محافظة، فضلاً عن قياس مساهمة كل نشاط اقتصادي في الناتجالمحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفير بيانات دقيقة عن القطاعات المختلفة مثل القطاع العام والأعمال العام، والقطاع الخاص بشقيهالرسمي وغير الرسمي، والمشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.