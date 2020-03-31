اليوم السابع
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صور.. حملات نظافة بشوارع إسنا لرفع القمامة والمخلفات لمكافحة الأوبئة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:04 م
صور.. حملات نظافة بشوارع إسنا لرفع القمامة والمخلفات لمكافحة الأوبئة حملات نظافة مكثفة بشوارع مدينة إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم إستكمال حملات النظافة فى القرى والنجوع المختلفة، ضمن توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لإطلاق حملات نظافة مكثفة بمختلف الشوارع والمدن والقرى لمكافحة انتشار القمامة والمخلفات والأوبئة والفيروسات بكافة أنحاء المحافظة، فى إطار خطط المحافظة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتم إطلاق تلك الحملات بناءاً على خطة النظافة ورفع الإشغالات والتي تشمل رفع كفاءة شوارع المدينة والقرى، حيث قامت الإجهزة التنفيذية بقرية الدير بحملة نظافة أسفرت عن رفع الأتربة والمخلفات بمنطقة بنك التنمية وشارع الوحدة المحلية وبجوار الإرشاد الزراعي، وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق مما لاقى إستحسان المواطنين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالمركز بحملة نظافة نجحت فى رفع الأتربة والمخلفات الصلبة وتفريغ حاويات النظافة بمنطقة مدرسة عبد المنعم رياض وعزبة غزالى وبجوار الجمعية المحروقة وبجوار ترعة الرمادي وشارع احمد عرابي وأيضا رفع التراكمات على جانبي الطريق.

وقامت الأجهزة التنفيذية بقرية الشغب بحملة نظافة تمكنت من رفع الأتربة والمخلفات بمدخل قرية الشغب والمعلا والدبابية ونجع القضا وبجوار مدرسة الدبابية الابتدائية وأمام مركز شباب الدبابية وأمام المزلقان، وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق، وقامت الأجهزة التنفيذية بقرية الدير بحملة نظافة أسفرت عن رفع الأتربة والمخلفات بمنطقة موردة أبو عطية وطريق المعاهدة، وأيضاً تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق مما لاقى استحسان المواطنين، وقدم مجلس المدينة الشكر لكافة المواطنين المشاركين بمعداتهم وسياراتهم في حملات النظافة المختلفة.

وكان قد قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، جولة للمرور على قطاعات النظافة بالمدينة والقرى ضمن خطط محافظة الأقصر لتكثيف حملات النظافة وإزالة كميات القمامة من الشوارع لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وخلال الجولة تلاحظ له وجود عدة نقاط بها مخلفات صلبة وأيضاً أماكن بدون حاويات نظافة وذلك غرب مخبز الحدادين وخلف مدرسة البنات.

1 .. حملات نظافة مكثفة بشوارع مدينة إسنا
 حملات نظافة مكثفة بشوارع مدينة إسنا

 

الحملات تنجح فى رفع القمامة والمخلفات لمكافحة الأوبئة
الحملات تنجح فى رفع القمامة والمخلفات لمكافحة الأوبئة

 

جانب من حملات النظافة والتجميل بشوارع اسنا
جانب من حملات النظافة والتجميل بشوارع اسنا

 

رجال النظافة يساهمون فى مكافحةالأمراض والأوبئة
رجال النظافة يساهمون فى مكافحةالأمراض والأوبئة

 

رفع كميات من المخلفات والقمامة بالشوارع
رفع كميات من المخلفات والقمامة بالشوارع

 


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