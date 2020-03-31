اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تجهيز مدرسة لصرف المعاشات وتسليم شرائح التابلت دون تكدس بالوادى الجديد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:20 م
صور.. تجهيز مدرسة لصرف المعاشات وتسليم شرائح التابلت دون تكدس بالوادى الجديد تجهيز مدرسة لصرف المعاشات وتسليم شرائح التابلت
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن صلاح مرغنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تجهيز مدرسة لخدمة صرف المعاشات وأخرى لتسليم شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى، حيث أجرى وكيل التعليم بالمحافظة جولة تفقدية اليوم لمدرسة الخارجة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الخارجة التعليمية والتى تم تجهيزها لخدمة صرف المعاشات، حيث اطمأن على تجهيز المدرسة وتعقيمها وتطهيرها للحفاظ على صحة العاملين وكذا أصحاب المعاشات من كبار السن وتقديم خدمة متميزة لهم من خلال مقاعد متباعدة لمنع الازدحام وتنظيم العمل بكل سهولة ويسر.

كما تفقد وكيل تعليم الوادى الجديد، أعمال تسليم شرائح التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوى بمقر مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة، وذلك فى إطار التنسيق بين قطاع تعليم المحافظة والشركة المصرية للاتصالات لمنع التكدس والازدحام

وأكد مرغنى، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدرسة من تعقيم وتطهير متواصل وكذا تنظيم العمل أثناء تسليم الشرائح وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم وسط جو آمن يضمن سلامة الجميع.

تجهيز مدرسة لصرف المعاشات وتسليم شرائح التابلت (2)
تجهيز مدرسة لصرف المعاشات وتسليم شرائح التابلت (

 

تجهيز مدرسة لصرف المعاشات وتسليم شرائح التابلت (3)
تجهيز مدرسة لصرف المعاشات وتسليم شرائح التابلت (

 

تجهيز مدرسة لصرف المعاشات وتسليم شرائح التابلت (4)
تجهيز مدرسة لصرف المعاشات وتسليم شرائح التابلت 

 

تجهيز مدرسة لصرف المعاشات وتسليم شرائح التابلت (1)
تجهيز مدرسة لصرف المعاشات وتسليم شرائح التابلت 

تقارير مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادى الجديد

تعليم الوادى الجديد

التابلت التعليمي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. رش وتعقيم محطات تنقية مياه الشرب بمدينة الخارجة للوقاية من "كورونا"

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:59 م

تخصيص 1000 فدان لإنتاج الخضر والفاكهة والزراعات التجريبية فى الوادى الجديد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:00 م

اعفاء الوحدات السكنية والأكشاك والحدائق المؤجرة من الإيجار فى الوادى الجديد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:47 م

الصحة تكشف خريطة إصابات كورونا بالمحافظات.. الوزارة: القاهرة الأعلى بــ119 إصابة يليها الإسكندرية 82 حالة ثم البحر الأحمر 72.. وتؤكد: انعدام الإصابات في الوادي الجديد وشمال سيناء.. ونسب التعافي تقترب من 23%

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لزيادة رواتب العاملين وإعفاءات الضريبة بدءا من يوليو

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لزيادة رواتب العاملين وإعفاءات الضريبة بدءا من يوليو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 وعيار 24 بـ 192.67 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 وعيار 24 بـ 192.67 ريال سعودى

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة