صور.. تجهيز مدرسة لصرف المعاشات وتسليم شرائح التابلت دون تكدس بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن صلاح مرغنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تجهيز مدرسة لخدمة صرف المعاشات وأخرى لتسليم شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى، حيث أجرى وكيل التعليم بالمحافظة جولة تفقدية اليوم لمدرسة الخارجة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الخارجة التعليمية والتى تم تجهيزها لخدمة صرف المعاشات، حيث اطمأن على تجهيز المدرسة وتعقيمها وتطهيرها للحفاظ على صحة العاملين وكذا أصحاب المعاشات من كبار السن وتقديم خدمة متميزة لهم من خلال مقاعد متباعدة لمنع الازدحام وتنظيم العمل بكل سهولة ويسر.

كما تفقد وكيل تعليم الوادى الجديد، أعمال تسليم شرائح التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوى بمقر مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة، وذلك فى إطار التنسيق بين قطاع تعليم المحافظة والشركة المصرية للاتصالات لمنع التكدس والازدحام

وأكد مرغنى، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المدرسة من تعقيم وتطهير متواصل وكذا تنظيم العمل أثناء تسليم الشرائح وذلك تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم وسط جو آمن يضمن سلامة الجميع.



تجهيز مدرسة لصرف المعاشات وتسليم شرائح التابلت (



تجهيز مدرسة لصرف المعاشات وتسليم شرائح التابلت (



تجهيز مدرسة لصرف المعاشات وتسليم شرائح التابلت