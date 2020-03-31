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صحة المنيا: افتتاح مستشفى ملوى استثنائيا لاستقبال وعلاج حالات كرونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:00 ص
صحة المنيا: افتتاح مستشفى ملوى استثنائيا لاستقبال وعلاج حالات كرونا اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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قال الدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، انه سيتم افتتاح مستفى ملوى استثنائى للمستشفى لتشغيلها الفترة المقبلة لاستقبال وعلاج حالات مرض كورونا، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ سعة المستشفى 134 سرير منهم 109 سرير داخلى و25 سرير عناية مركزة.

 

وقال الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب محافظ المنيا اللواء اسامة القاضى ان المحافظ، يتابع بشكل لحظى جميع المستجدات فى المجال الصحى، ومنها الاهتمام بسرعة العمل والإنجاز فى افتتاح مستشفيات المحافظة الجديدة، ومنها مستشفى ملوى الجديدة، موضحاً أن افتتاح المستشفى سوف يكون له أثر كبير وإضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، ولافتا ان افتتاح المستشفه سوف يتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالى مركزى ملوى ودير مواس، والمراكز القريبة منها، خاصة فى ظل ما تمر به الدولة حالياً من مواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

ياتى ذلك فى إطار الخطة الاستباقية التى وضعتها وزارة الصحة والسكان فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

ومن ناحيته قال اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا ان اعمال التطهير التى قامت بها المحافظة فى مواجهة فيروس كرونا شملت عددا من القطاعات الخدمية منها محطة السكة الحديد ومعهد الأورام وكذلك مجمع المواقف بمنطقه الاخصاص وعدد من الأماكن العامة.

 

اكد المحافظ، ان اعمال التطهير والتعقيم مستمرة فى كافة انحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين فى تنفيذ تلك الاعمال، مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع انحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.

 

أوضح المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتى ضمن الخطة الشاملة التى تتخذها الدولة، لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

ناشد المحافظ، جميع المواطنين بعدم النزول للشوارع والالتزام التام بساعات الحظر مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية الوقائية، والتى اعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.


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فيروس كرونا

مديرية الصحة

وزارة الصحة

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