اليوم السابع
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شيخ الأزهر يشيد بخطة الأمم المتحدة لمواجهة "كورونا" للدول الأكثر احتياجًا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:59 م
شيخ الأزهر يشيد بخطة الأمم المتحدة لمواجهة "كورونا" للدول الأكثر احتياجًا فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف
كتب لؤى على

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أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالمبادرة التى أطلقتها الأمم المتحدة، تحت عنوان "خطة استجابة إنسانية عالمية لفيروس كورونا المستجد"، التى تهدف إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فى الدول الأكثر احتياجًا حول العالم، بالإضافة إلى مساعدة الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأشخاص ذوى الإعاقة.
 
ودعا الإمام الأكبر كافة دول وحكومات العالم إلى العمل الجماعي والتكاتف من أجل مساعدة الدول الأكثر احتياجا في مواجهة تداعيات انتشار الأمراض والأوبئة؛ تفاديًا لسقوط المزيد من الضحايا، مؤكدًا أن القضاء على الفقر والمرض يتطلب إرادة عالمية، لاسيما من الدول الغنية لتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين والمشردين فى العالم.
 
كما أعرب الإمام الأكبر عن جزيل شكره وخالص تقديره لمن يعملون من أجل الإنسانية دون تمييز انطلاقًا من مبدأ الأخوة الإنسانية، وهو المبدأ الذى يعمل الأزهر الشريف على تحقيقه وتم التأكيد عليه بإطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها فضيلة الإمام الأكبر مع بابا الفاتيكان فى أبوظبى فى فبراير من العام الماضى.
 
جدير بالذكر أن الخطة تهدف إلى مساعدة البلدان في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية وسيتم تنفيذها بواسطة وكالات الأمم المتحدة، و ذلك لإمداد الدول الأكثر احتياجًا بالمعدات المختبرية الأساسية لاختبار الفيروس واللوازم الطبية لعلاج الناس. كما تتضمن تركيب محطات لإجراءات التعقيم بالمخيمات والمستوطنات وكذلك إنشاء جسور جوية ومحاور عبر أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لنقل العاملين في المجال الإنساني.
 
كما تهدف الخطة إلى إطلاق حملات إعلامية عالمية حول كيفية حماية النفس والآخرين من مخاطر فيروس كورونا المستجد.

شيخ الازهر

احمد الطيب

الامم المتحدة

فيروس كورونا

اخبار مصر

الازهر الشريف

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