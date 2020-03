شاهد..ماذا قال ترامب عن شعره فى مؤتمر كورونا بالبيت الأبيض؟

لا تتوقف نوادر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليومية التى تظهر خلال مؤتمراته الصحفية بالبيت الأبيض المخصصة للحديث عن تطورات وباء كورونا فى الولايات المتحدة والجهود الفيدرالية لمواجهته. فلا يكاد يمر مؤتمر لترامب دون اشتباك مع مراسل أو صحفى لأى سبب من الأسباب.

وفى مؤتمره الذى عقد فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، اضطر الرئيس الأمريكى للحديث قليلا عن شعره!، وذلك بعد أن تطاير قليلا بفعل الهواء، حيث عقد المؤتمر فى حديقة البيت الأبيض.

ويقول تقرير موقع TMZ إن ترامب قاطع المؤتمر ليقدم للأمريكيين رسالة هامة جدا، وهى أن شعره حقيقى، ومذهل.

PRESIDENT TRUMP: “My hair is blowing around. And it’s mine. The one thing you cannot get away with. If it’s not yours, you gotta problem if you’re president." pic.twitter.com/k6w3gWyiJw