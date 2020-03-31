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شاهد..ماذا قال ترامب عن شعره فى مؤتمر كورونا بالبيت الأبيض؟

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:08 ص
شاهد..ماذا قال ترامب عن شعره فى مؤتمر كورونا بالبيت الأبيض؟ شعر ترامب أثار مواقف محرجة من قبل
كتبت ريم عبد الحميد

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لا تتوقف نوادر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليومية التى تظهر خلال مؤتمراته الصحفية بالبيت الأبيض المخصصة للحديث عن تطورات وباء كورونا فى الولايات المتحدة والجهود الفيدرالية لمواجهته. فلا يكاد يمر مؤتمر لترامب دون اشتباك مع مراسل أو صحفى لأى سبب من الأسباب.

 

 وفى مؤتمره الذى عقد فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، اضطر الرئيس الأمريكى للحديث قليلا عن شعره!، وذلك بعد أن تطاير قليلا بفعل الهواء، حيث عقد المؤتمر فى حديقة البيت الأبيض.

 

 ويقول تقرير موقع TMZ إن ترامب قاطع المؤتمر ليقدم للأمريكيين رسالة هامة جدا، وهى أن شعره حقيقى، ومذهل.

فأثناء إلقاء ترامب كلمته بالحديقة الوردية بالبيت الأبيض، أدت قوة الهواء إلى تطاير شعر الرئيس ترامب، وقام بمحاولة إعادة تهذيبه بيده، وقال مداعبا: "شعرى يتطاير، إنه شعرى، الشىء الوحيد الذى لا تستطيع الهروب منه، لو لم يكن شعرك، فستكون فى مشكلة لو كنت رئيسا".

 

 ولم تكن هذه المرة الأولى التى يثار فيها الحديث عن شعر ترامب، حيث تحدث البعض مرارا عن أنه شعر مستعار وليس شعرا حقيقيا، إلا أنه أكد مرارا أن هذا الكلام غير صحيح. وتحدث من قبل عن محاولته لإخفاء صلعة خلفية فى رأسه، وقال فى أحد المؤتمرات التى شارك فيها فى عام 2018 أمام الحاضرين: "أبذل قصارى جهدى لإخفاء هذا الصلع، إنى أحاول جاهدا فالصلع لا يبدو سيئا جدا".


 


دونالد ترامب

الرئيس الأمريكى

شعر ترامب

مؤتمر ترامب

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