سلات طعام مجانية بشوارع إيطاليا تحت شعار "من يحتاج يأخذ والقادر يتبرع".. فيديو

أظهر سكان إيطاليا حسا للمسؤولية الاجتماعية من خلال إطلاق مبادرات من المنازل، في ظل الحجر الصحي المفروض على البلد. إذ لجأ سكان مدينة نابولي خلال أزمة انتشار فيروس كورونا إلى نشر سلال مليئة بالطعام في الشوارع كتب أمامها "من يستطع يضع.. ومن يحتاج يأخذ".
وقرر سكان المدينة الجنوبية، تنفيذ المبادرة لمساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون شراء الطعام، في ظل الحجر المفروض على المدينة بسبب فيروس كورونا، حيث وضعوا سلالاً مليئة بالطعام بالشوارع ويستطيع كل شخص محتاج أخذها مجاناً.
بالفيديو.. تعرف على قصة سلال الطعام المجانية في شوارع #نابولي الإيطالية https://t.co/YpZDyQiDKS#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6ryloLUhLw— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 31, 2020
ونظم رؤساء البلديات المختلفة فى إيطاليا، اليوم الثلاثاء، وقفة تذكارية صامتة، يتم خلالها تنكيس الأعلام بجميع أنحاء البلاد، و ذلك حدادا على ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" بالبلاد، و الذى راح ضحيته حتى الأن فى إيطاليا فقط 11591 حالة، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 101739.
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