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سلات طعام مجانية بشوارع إيطاليا تحت شعار "من يحتاج يأخذ والقادر يتبرع".. فيديو

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:02 م
سلات طعام مجانية بشوارع إيطاليا تحت شعار "من يحتاج يأخذ والقادر يتبرع".. فيديو سلات طعام
كتب محمد جمال

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أظهر سكان إيطاليا حسا للمسؤولية الاجتماعية من خلال إطلاق مبادرات من المنازل، في ظل الحجر الصحي المفروض على البلد. إذ لجأ سكان مدينة نابولي خلال أزمة انتشار فيروس كورونا إلى نشر سلال مليئة بالطعام في الشوارع كتب أمامها "من يستطع يضع.. ومن يحتاج يأخذ".

وقرر سكان المدينة الجنوبية، تنفيذ المبادرة لمساعدة الأشخاص  الذين لا يستطيعون شراء الطعام، في ظل الحجر المفروض على المدينة بسبب فيروس كورونا، حيث وضعوا سلالاً مليئة بالطعام بالشوارع ويستطيع كل شخص محتاج أخذها مجاناً.

 


سلات طعام

إيطاليا

كورونا

فيروس كورونا

نابولى

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