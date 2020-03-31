اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"رى أسوان": تطهير مخرات السيول لمواجهة التقلبات الجوية بشهرى أبريل ومايو

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:00 ص
"رى أسوان": تطهير مخرات السيول لمواجهة التقلبات الجوية بشهرى أبريل ومايو محمد عبد الرؤوف مدير إدارة الرى بمحافظة أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، أن هندسة رى ادفو شرق التابعة للإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان قامت بأعمال تطهير مخرات السيول بدائرة الهندسة، وذلك من ضمن الإجراءات الاستباقية لمواجهة التقلبات الجوية خلال شهرى أبريل ومايو على الصعيد حتى تكون جاهزة لاستقبال أى سيول قد تحدث وذلك فى إطار جهود وزارة الرى لمواجهة التقلبات الجوية خلال الفترة القادمة.

 

 وأضاف المهندس محمد عبد الرؤوف، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد فى نطاق هندسة رى ادفو شرق من السراج حتى الشراونة 17 مخر سيل صناعى بالإضافة إلى 19 مخرا تم تطهيرها بهندسات السلسلة والطويسة وأسوان وادفو غرب وجمعيها جاهزة لاستقبال مياه السيول فى حال حدوثها لا قدر الله، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان تقوم بأعمال تأهيل لترعه الرديسية بزمام هندسة ادفو شرق وكذلك أعمال تأهيل ترعة دراو بزمام هندسه أسوان.

 

وأكد المهندس مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، أنه تم إطلاق المياه بترعة دراو الرئيسية بعد الانتهاء من أعمال التأهيل للقطاع المائى وجارى أعمال الردم والتسوية والقصة النهائية للحائط الساند، موضحاً أنه تم استكمال أعمال تأهيل ترعة دراو التى تأتى بغرض خلق محور مرورى جديد وتوسعة مدخل مدينة دراو الجنوبى فضلاً عن أهمية أعمال التأهيل فى ترشيد ورفع كفاءة الرى.

وتقوم الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان بتنفيذ أعمال التطهيرات ونزع الحشائش بالصالات والجرارات الزراعية ورفعها من أمام مص محطه ٥ أ النقرة وكذلك أعمال ترميم وتدعيم جسر البر الأيمن بطرد محطة ٤ بهندسة وادى النقرة.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

رى

ادفو

سيول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

القروض وسيلة شركات الطيران الأوروبية لتجاوز أزمة الخسائر بسبب كورونا

القروض وسيلة شركات الطيران الأوروبية لتجاوز أزمة الخسائر بسبب كورونا

الخير فى الشباب.. مبادرة جديدة لتوزيع السلع على أهالى منيل شيحة بالجيزة "صور"

الخير فى الشباب.. مبادرة جديدة لتوزيع السلع على أهالى منيل شيحة بالجيزة "صور"

تعرف على خطة الدولة المستهدفة فى التعليم لـ2020/2021

تعرف على خطة الدولة المستهدفة فى التعليم لـ2020/2021

مطالب برلمانية بغلق صالونات "الحلاقة والتجميل" مؤقتًا لمنع انتقال العدوى

مطالب برلمانية بغلق صالونات "الحلاقة والتجميل" مؤقتًا لمنع انتقال العدوى

زوج يستغيث للمحكمة: "مراتى وأهلها احتلوا الشقة وترفض منحى متعلقاتى الشخصية"

زوج يستغيث للمحكمة: "مراتى وأهلها احتلوا الشقة وترفض منحى متعلقاتى الشخصية"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة