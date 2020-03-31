"رى أسوان": تطهير مخرات السيول لمواجهة التقلبات الجوية بشهرى أبريل ومايو

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، أن هندسة رى ادفو شرق التابعة للإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان قامت بأعمال تطهير مخرات السيول بدائرة الهندسة، وذلك من ضمن الإجراءات الاستباقية لمواجهة التقلبات الجوية خلال شهرى أبريل ومايو على الصعيد حتى تكون جاهزة لاستقبال أى سيول قد تحدث وذلك فى إطار جهود وزارة الرى لمواجهة التقلبات الجوية خلال الفترة القادمة.

وأضاف المهندس محمد عبد الرؤوف، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد فى نطاق هندسة رى ادفو شرق من السراج حتى الشراونة 17 مخر سيل صناعى بالإضافة إلى 19 مخرا تم تطهيرها بهندسات السلسلة والطويسة وأسوان وادفو غرب وجمعيها جاهزة لاستقبال مياه السيول فى حال حدوثها لا قدر الله، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان تقوم بأعمال تأهيل لترعه الرديسية بزمام هندسة ادفو شرق وكذلك أعمال تأهيل ترعة دراو بزمام هندسه أسوان.

وأكد المهندس مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، أنه تم إطلاق المياه بترعة دراو الرئيسية بعد الانتهاء من أعمال التأهيل للقطاع المائى وجارى أعمال الردم والتسوية والقصة النهائية للحائط الساند، موضحاً أنه تم استكمال أعمال تأهيل ترعة دراو التى تأتى بغرض خلق محور مرورى جديد وتوسعة مدخل مدينة دراو الجنوبى فضلاً عن أهمية أعمال التأهيل فى ترشيد ورفع كفاءة الرى.

وتقوم الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان بتنفيذ أعمال التطهيرات ونزع الحشائش بالصالات والجرارات الزراعية ورفعها من أمام مص محطه ٥ أ النقرة وكذلك أعمال ترميم وتدعيم جسر البر الأيمن بطرد محطة ٤ بهندسة وادى النقرة.