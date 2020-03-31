رئيس كوريا الجنوبية يؤكد اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد مخالفى قواعد العزل

صرح مون بذلك أثناء اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم في المكتب الرئاسي، قائلا إنه من المهم الالتزام بفرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما على جميع القادمين من الخارج الذي سيدخل في حيز تنفيذه ابتداء من غد الأربعاء.

وحذر مون - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - من أن تقاعس فرد واحد يمكن أن يجهض جهود الشعب لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر أن الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم يزداد سوءا، قائلا "إن معظم الدول سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا وأن وتيرة انتشار كورونا متسارعة جدا، لذا فمن الصعب التنبؤ بمدى تأثير الفيروس على الصعيد العالمي".

وأضاف أن استجابة الحكومة الكورية الجنوبية للتصدي لفيروس كورونا تحظى بتقييمات إيجابية دوليا، مع وجود إشارات على الاستقرار التدريجي في البلاد، غير أنه لا يزال هناك طريق طويل للوصول إلى مرحلة الاستقرار بشكل واضح.

وطلب الرئيس من أعضاء مجلس الوزراء إيلاء الانتباه الخاص لتقليل عدد الوفيات، وتركيز قدرات السلطات الصحية على منع العدوى الجماعية في المرافق متعددة الأغراض.

ومن جانب آخر، أوضح مون فيما يتعلق بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد مرة أخرى أن ذلك أمر لا مفر منه في الوضع الحالي.

ودعا السلطات التعليمية إلى الاستعداد التام للتعليم عن بعد، خاصة لمنع معاناة الطلاب من الفوارق بسبب الظروف التعليمية ذات الصلة مثل توريد أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة.