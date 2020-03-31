حكومة اليمن: الحوثى أجهض جهود إحلال السلام فى اليمن

إيمان حنا

‏قال وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، إن تصعيد المليشيا الحوثية المتواصل يؤكد عدم اكتراثها بالمعاناة الإنسانية لليمنيين وجهود انهاء الحرب واحلال للسلام، وفق وكالة الأنباء اليمينة.



وأضاف الأريانى، ‏أن المليشيا الحوثية انقلبت على كل التفاهمات بإيعاز إيراني بدءاً من مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ثم مشاورات جنيف وظهران الجنوب والكويت وصولاً لاتفاق السويد، وأجهضت كل التنازلات التي قدمتها الحكومة لإنهاء الحرب وإحلال السلام وكل الجهود التي بذلها الأشقاء والاصدقاء لتؤكد بأنها عدو اليمنيين".



وأشار الارياني إلى ‏أن الرئيس عبدربه منصور هادى وضع مصلحة اليمنيين نصب عينيه وكان مبدأ الحوار هو نهجه منذ مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة حرصاً على أن لا تراق قطرة دم، مؤكدا أن الحكومة انخرطت بجدية في كل الحوارات والمشاورات التي تمت برعاية اممية بهدف انهاء الحرب وإرساء السلام ووضع حد للازمة الإنسانية التي وصفت بالأكبر في تاريخ البشرية.



وأكد الأرياني ، أن الحكومة ‏رحبت ومعها تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس لوقف فوري لإطلاق النار في اليمن وتوجيه الجهود لمواجهة فيروس كورونا، والجهود التي يبذلها المبعوث الدولي مارتن غريفيث لإطلاق مشاورات الحل الشامل، والتي قابلتها المليشيا الحوثية بمزيد من التصعيد العسكرى ، مشدداَ على ان التصعيد العسكري المتواصل من مرتزقة إيران وتحركهم كأداة تدار بالريموت كنترول لقتل اليمنيين واقلاق الامن والاستقرار والاعتداء على دول الجوار وتهديد حركة التجارة العالمية، يؤكد أنها مليشيا إرهابية لا يعنيها معاناة ابناء شعبنا اليمني وتعيش على القتل والدمار ولا تفقه إلا لغة السلاح.