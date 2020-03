حديقة نيويورك المركزية تتحول لمستشفى ميدانى لمعالجة مصابى كورونا.. فيديو

قامت السلطات الامريكية بتحويل حديقة نيويورك المركزية إلى مستشفى ميداني للمشاركة في معالجة المصابين بفيروس كورونا الجديد بعد تفاشي الوباء القاتل في بعض الولايات الأمريكية، وعرضت وسائل اعلام عالمية فيديو لاستعدادات تجهيز المستشفى الميداني، حيث ازدحمت حديقة نيويورك الشهيرة بالخيام الطبية التي ستتسع لـ68 سريرا طبيا، كما بدأت الأطقم الطبية تجهيز الخيام بالمعدات والأجهزة الطبية لبدء العمل بالمستشفى الميداني اليوم 31 مارس.

