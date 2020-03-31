حديقة نيويورك المركزية تتحول لمستشفى ميدانى لمعالجة مصابى كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

قامت السلطات الامريكية بتحويل حديقة نيويورك المركزية إلى مستشفى ميداني للمشاركة في معالجة المصابين بفيروس كورونا الجديد بعد تفاشي الوباء القاتل في بعض الولايات الأمريكية، وعرضت وسائل اعلام عالمية فيديو لاستعدادات تجهيز المستشفى الميداني، حيث ازدحمت حديقة نيويورك الشهيرة بالخيام الطبية التي ستتسع لـ68 سريرا طبيا، كما بدأت الأطقم الطبية تجهيز الخيام بالمعدات والأجهزة الطبية لبدء العمل بالمستشفى الميداني اليوم 31 مارس.

U.S. is setting up a 68-bed field hospital for #COVID19 patients in #NewYork's Central Park.



It is expected to be operationalized on March 31. pic.twitter.com/WNzu8ZRC5N — CGTN (@CGTNOfficial) March 31, 2020

وعلى جانب آخر، وصلت السفينة الطبية العسكرية كومفورت إلى نيويورك، لمساعدة الولاية الأمريكية على مكافحة تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، وقال عمدة مدينة نيويورك بيل دى بلاسيو، إن وصول أكبر مستشفى عسكرى عائم بأمريكا، سيتسبب فى منح "دفعة معنوية" قوية للجميع، وأضاف "حقيقة وجود البحرية والجيش هنا لمساعدة مدينة نيويورك فى هذا الوقت، هذا أمر مثير ومهم لهذه المدينة".



الخيام تملئ حديقة نيويورك

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تابع عمدة مدينة نيويورك بيل دى بلاسيو "يا لها من بادرة من الجيش لمساعدتنا بهذه الطريقة القوية، هذا أمر مؤثر للغاية ومهم لنا جميعا، نحن بحاجة للمساعدة".

وستساعد السفينة، على تخفيف العبء عن المستشفيات التى تعالج مرضى فيروس كورونا، وسيتم استخدامها لنقل المرضى الذين لا يعانون من الفيروس وحالتهم حرجة بسبب أمراض أخرى.

وتحتوى السفينة، على 12 غرفة عمليات مجهزة بشكل كامل و1000 سرير علاوة على خدمات الأشعة ومختبر طبى وصيدلية ومختبر بصريات ومصنعين لإنتاج الأكسجين.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن عدد وفيات فيروس كورونا بلغ 3170 شخصا في الولايات المتحدة، في وقت استقبلت مدينة نيويورك مستشفى عائم تابع للبحرية الأمريكية يضم 1000 سرير، فى خطوة جديدة بمعركة المدينة المستميتة مع الوباء القاتل.