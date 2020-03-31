اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حديقة نيويورك المركزية تتحول لمستشفى ميدانى لمعالجة مصابى كورونا.. فيديو

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:54 ص
حديقة نيويورك المركزية تتحول لمستشفى ميدانى لمعالجة مصابى كورونا.. فيديو الخيام تملئ حديقة نيويورك
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت السلطات الامريكية بتحويل حديقة نيويورك المركزية إلى مستشفى ميداني للمشاركة في معالجة المصابين بفيروس كورونا الجديد بعد تفاشي الوباء القاتل في بعض الولايات الأمريكية، وعرضت وسائل اعلام عالمية فيديو لاستعدادات تجهيز المستشفى الميداني، حيث ازدحمت حديقة نيويورك الشهيرة بالخيام الطبية التي ستتسع لـ68 سريرا طبيا، كما بدأت الأطقم الطبية تجهيز الخيام بالمعدات والأجهزة الطبية  لبدء العمل بالمستشفى الميداني اليوم 31 مارس.

وعلى جانب آخر، وصلت السفينة الطبية العسكرية كومفورت إلى نيويورك، لمساعدة الولاية الأمريكية على مكافحة تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، وقال عمدة مدينة نيويورك بيل دى بلاسيو، إن وصول أكبر مستشفى عسكرى عائم بأمريكا، سيتسبب فى منح "دفعة معنوية" قوية للجميع، وأضاف "حقيقة وجود البحرية والجيش هنا لمساعدة مدينة نيويورك فى هذا الوقت، هذا أمر مثير ومهم لهذه المدينة".

الخيام تملئ حديقة نيويورك
الخيام تملئ حديقة نيويورك

 

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تابع عمدة مدينة نيويورك بيل دى بلاسيو "يا لها من بادرة من الجيش لمساعدتنا بهذه الطريقة القوية، هذا أمر مؤثر للغاية ومهم لنا جميعا، نحن بحاجة للمساعدة".

 

وستساعد السفينة، على تخفيف العبء عن المستشفيات التى تعالج مرضى فيروس كورونا، وسيتم استخدامها لنقل المرضى الذين لا يعانون من الفيروس وحالتهم حرجة بسبب أمراض أخرى.

 

وتحتوى السفينة، على 12 غرفة عمليات مجهزة بشكل كامل و1000 سرير علاوة على خدمات الأشعة ومختبر طبى وصيدلية ومختبر بصريات ومصنعين لإنتاج الأكسجين.

 

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن عدد وفيات فيروس كورونا بلغ 3170 شخصا في الولايات المتحدة، في وقت استقبلت مدينة نيويورك مستشفى عائم تابع للبحرية الأمريكية يضم 1000 سرير، فى خطوة جديدة بمعركة المدينة المستميتة مع الوباء القاتل.


حديقة نيويورك

امريكا

مستشفى ميدانى

فيروس كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هل ينقذ المستشفى العائم مدينة "نيويورك" من كورونا؟.. سفينة "يو إس إن إس" تصل المنطقة المنكوبة لمساعدة المشافى على علاج المصابين.. ومدير المعهد الوطنى للأمراض المعدية لـ"الأمريكيين": الزموا منازلكم إلا للضرورة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:00 ص

حاكم نيويورك يعلن عن 7000 حالة جديدة فى الولاية

الإثنين، 30 مارس 2020 10:26 م

نجم جديد فى سماء السياسة الأمريكية يولد من رحمة أزمة كورونا.. ارتفاع شعبية حاكم ولاية نيويورك بعد تعامله مع تفشى الوباء وتحديه للسلطات الفيدرالية.. ترامب: أندرو كومو أفضل من بايدن ولا أمانع خوض سباق الرئاسة ضده

الإثنين، 30 مارس 2020 09:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

القروض وسيلة شركات الطيران الأوروبية لتجاوز أزمة الخسائر بسبب كورونا

القروض وسيلة شركات الطيران الأوروبية لتجاوز أزمة الخسائر بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة