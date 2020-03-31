حبس عاطل بعد ضبطه وبحوزته 4 كيلو بانجو بطوخ

القليوبية - نيفين طه

قرر محمود طارق رئيس نيابة مركز شرطة طوخ، بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطة بحيازته 4 كيلو من البانجو المخدر، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بقيام ضباط مباحث المركز بحملة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى المواد المخدرة، وتم ضبط المدعو "م.ا"32سنة، مقيم دائرة المركز.

وبحوزته سلاح نارى طبنجة ماركة برتا عيار 8.5 مم مطموسة الأرقام ، وعدد 4 طلقة من ذات العيار وكميه من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 4 كيلو جرام ومبلغ مالى 400 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية لحماية تجارته الأثمة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما ألقت مباحث القليوبية، القبض 8 عاطلين لترويجهما أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بشن ضباط مباحث المديرية حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من"ع.ح" 34 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مطموسة الأرقام بخزينتها عدد 8 طلقة من ذات العيار، و"ا.ق"ر30 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 50 جراما ومبلغ مالى 500 جنيه، و"ا.ع"23 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقيه خرطوش وعدد 6 طلقة من ذات العيار،و"م.ا" 25 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 70 جراما ومبلغ مالى 240 جنيها وهاتف محمول، و"م.م" 27 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 5 طلقة من ذات العيار، وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 450 جراما ومبلغ مالى 500 جنيه وهاتف محمول ،و"م.ع" 42 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3022 لسنة 2020م إدارى مركز القناطر الخيرية، و"م.ر" 43 سنة، عاطل، وبحوزتة سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 80 جراما ومبلغ مالى 120 جنيه وهاتف محمول، و "ع.ع" 27 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم