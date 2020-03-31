اليوم السابع
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حاكم كاليفورنيا يتوقع ذروة إصابات كورونا فى الولاية فى منتصف مايو

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:35 م
حاكم كاليفورنيا يتوقع ذروة إصابات كورونا فى الولاية فى منتصف مايو كورونا
كتبت رباب فتحى

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توقع حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسوم أن ذروة عدد حالات الإصابة في المستشفيات في جميع أنحاء الولاية ربما تأتي في منتصف مايو، وذلك استنادًا إلى النمذجة، وفقا لسى إن إن، الأمريكية.

تجري الاستعدادات لارتفاع محتمل لـ 50،000 سرير مستشفى مطلوب مع توقع أن حوالي 10000 من هذه الأسرة ستكون في وحدات العناية المركزة، مما يتطلب دعم أجهزة التنفس.

يقول الدكتور مارك جالي، وزير الصحة والخدمات الإنسانية بالولاية، أن النموذج يأخذ في الاعتبار أداء السكان بجهود الإبعاد الاجتماعى في جميع أنحاء الولاية.

ومن ناحية أخرى، فقدت مقاطعة لوس أنجلوس أول عاملة في مجال الرعاية الصحية بسبب فيروس كورونا.

أعلنت مديرة الصحة بالمقاطعة باربرا فيرير في مؤتمر صحفي أن العاملة في مجال الرعاية الصحية كان تحت سن الستين.

وأعلنت فيرير أن ما لا يقل عن 10 أشخاص ماتوا بسبب الفيروس في مقاطعة لوس أنجلوس في اليوم الماضي ، وتم تأكيد 548 حالة جديدة. ويبلغ العدد الإجمالي للحالات في مقاطعة لوس أنجلوس الآن 3011.

وسجلت الولايات المتحدة، حتى الآن، أكثر من 163ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وما يجاوز 3000 وفاة جراء الوباء العالمي.

وبذلك تتجاوز الولايات المتحدة إيطاليا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد -19، الذي يسببه الفيروس.

وتعتبر نيويورك المدينة الأكثر تضرراً في الولايات المتحدة؛ إذ سجلت 914 وفاة، وفقاً لجامعة جون هوبكنز.

ويعيش 3 من كل 4 أمريكيين تحت شكلٍ من أشكال الإغلاق، في ظل لجوء المزيد من الولايات إلى تشديد الإجراءات الاحترازية الرامية لمنع تفشي الوباء.

وتعد ماريلاند، وفرجينيا، وتينيسي الأحدث عهداً في قائمة الولايات التي فرضت على المواطنين التزام منازلهم، والتي شملت 32 ولاية من بين الولايات الأمريكية الخمسين.

 

 

 


كورونا

كورونا فى امريكا

تفشي كورونا

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