جامعة أسوان تقرر إرسال فريق طبى للعمل بمستشفى العزل لمواجهة "كورونا"

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أنه سيبدأ إرسال فريق طبى من جامعة أسوان للعمل بمستشفى العزل الطبى بالصداقة الجديدة، لخدمة مرضى فيروس كورونا المستجد، وذلك بدءاً من يوم الجمعة المقبل، ويضم فريق العمل العديد من التخصصات الطبية مثل التخدير والصدرية والجهاز الهضمى وتخصصات أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم، الثلاثاء، بأطباء المستشفى الجامعى وكلية الطب بجامعة أسوان، والأطباء المكلفين بالعمل فى مستشفى العزل الطبى بالصداقة، بحضور الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بجامعة أسوان، والدكتور مصطفى أدم الطيرى، وكيل كلية الطب لشئون التعليم، والطلاب والدكتور عبد الله العبيدى مدير عام المستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية، إنه على المؤسسات الطبية التكاتف لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ويعد هذا العمل واجب قومى وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادى الإصابة بفيروس كورونا، وتأتى المشاركة كمهمة قومية.

وأضاف الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار تكاتف مؤسسات الدولة وجامعة أسوان والمستشفى الجامعى وكلية الطب لمجابهة فيروس كورونا بأسوان والتعاون المتواصل بين المستشفى الجامعى ومديرية الصحة بأسوان.

ومن جانبه أشاد الدكتور طاهر إسماعيل مدير عام مستشفى أسوان التخصصى والعام بهذه اللافتة الكريمة من محافظ أسوان والتى سيكون لها أكبر الأثر فى رفع الروح المعنوية للعاملين بمستشفى العزل وتحفيزهم لاستكمال دورهم المهنى والإنسانى بتقديم الخدمة العلاجية للمرضى على الوجه الأكمل لسرعة شفائهم وخروجهم فى أقرب وقت ممكن.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهدى العاملين بمستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة والذى يأتى ضمن إحدى مستشفيات العزل الطبى للمصابين بمرض كورونا المستجد، مجموعة من الهدايا المتنوعة وبوكيهات الورد، بالإضافة إلى بعض المستلزمات الطبية الوقائية، وذلك تشجيعاً وتضامناً مع الدور البطولى الذى يقوم به "الجيش الأبيض" داخل هذا الصرح الطبى وباقى مستشفيات العزل والذين يتصدرون الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما بعث اللواء أشرف عطية بباقات ورود للمرضى الذين يخضعون لعلاج مكثف لتحويلهم من حالات إيجابية إلى سلبية تمهيداً للوصول إلى الشفاء الكامل، مؤكداً على أن جميع مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تقدر ما يقوم به العاملين فى القطاع الصحى وهو الذى تجسد فى قرارات الرئيس السيسى الأخيرة بصرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل.