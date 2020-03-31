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الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:20 م
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تونس تمد الحظر الصحى لمدة أسبوعين بسبب كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:12 م
تونس تمد الحظر الصحى لمدة أسبوعين بسبب كورونا الرئيس التونسى قيس سعيد
رويترز

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قررت الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، تمديد الحظر الصحى العام لمدة أسبوعين حتى 19 ابريل.

أعلنت  وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 362، وقالت وزارة الصحة إن الوضع الوبائي يؤشر لانتشار سريع للفيروس. ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 10.

ووفقا لروسيا اليوم ذكرت الوزارة أنه "في إطار المتابعة الحينية للوافدين (من الخارج) تم إلى حد الآن إخضاع 18 ألفا و491 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 13 ألفا و 29 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و5 آلاف و 462 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية".

وتابعت أن عدد الوفيات بلغ 10 أشخاص 3 منهم في ولاية صفاقس (جنوب) ووفاة واحدة في كل من الولايات التالية: سوسة ( شرق)، وأريانة (شمال العاصمة)، والكاف (شمال غرب)، والمهدية ( شرق)، وتطاوين ( جنوب)، و بنزرت (شمال)، وباجة ( شمال غرب).

 
 

تونس

الرئاسة التونسية

الحظر الصحى

كورونا

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