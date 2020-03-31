اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تونسى يهاجم مجموعة من المارة فى ألمانيا بسلاح أبيض

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:22 م
تونسى يهاجم مجموعة من المارة فى ألمانيا بسلاح أبيض الشرطة الألمانية
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هاجم  شاب تونسى عدداً من المارة في مدينة أوجسبورج الألمانية بساطور، وأصاب واحداً منهم بجراح، كما أحدث تلفيات وأضرار بحافلة نقل عام في المدينة، تمّ القبض على المهاجم المشتبه به ويتم التحقيق معه حالياً.
 
وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية،إن الرجل البالغ من العمر 27 عاماً هاجم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء   امرأة ورجلاً، مسبباً جروحاً متوسطة للرجل، كما أحدث تلفيات في إحدى الحافلات العامة بالساطور، كما هاجم سيارة كانت تجلس فيها امرأة أخرى.
 
وبحسب البيانات، تم القبض على المشتبه به، وهو يحمل الجنسية التونسية، في الحي الجامعي بمدينة أوجسبورج جنوبي ألمانيا. 
وتحقق الشرطة الجنائية في دوافع الجريمة في كافة الاتجاهات، فيما يتوقع عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الشرطة والادعاء العام في أوجسبورج بحسب صحيفة اوجسبورج الألمانية المحلية.
 
من جهتها، أفادت صحيفة بيلد الألمانية، أنه ووفق تقديرات أولية تمّ "استبعاد خلفية إرهابية" كدافع محتمل للجريمة.
 
قال مكتب العمل الاتحادي اليوم الثلاثاء إن معدل البطالة في ألمانيا ارتفع قليلا في مارس لكنه حذر من أن ذلك لا يعكس تفاقم أزمة تفشي فيروس كورونا وأثرها على سوق العمل إذ أن البيانات تتضمن أرقاما حتى 12 مارس فقط.
 
وأظهرت بيانات من مكتب العمل أن عدد العاطلين عن العمل زاد بمقدار ألف شخص إلى 2.267 مليون في ظل التعديل في ضوء العوامل الموسمية، يأتي ذلك مقارنة مع متوسط توقعات استطلاع أجرته رويترز لارتفاع قدره 29 ألفا.
 
وظل معدل البطالة عند 5% دون تغيير
 

ألمانيا

تونسى مسلح

ارهاب المانيا

المانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة