تموين سوهاج: تحرير 370 محضر مخالفات فى مجال الأسواق والمخابز خلال 5 أيام

سوهاج - عمرو خلف

قال محمد حسين دياب، وكيل مديرية التموين لشئون الرقابة والتجارة الداخلية بسوهاج ، إنه تم تحرير 370 محضر خلال 5 أيام فى مجال الأسواق والمخابز على مستوى مراكز المحافظة، بالإضافة إلى تحرير 90 محضر عدم اعلان عن البيع فى حملة تموينية شنتها مديرية التموين بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين وذلك لضبط المخالفين تحت اشراف محمد ابراهيم مدير مديرية التموين بسوهاج ، وتم تحرير محاضر للمخالفين وباشرت النيابة التحقيق فى الوقائع.

وأضاف وكيل مديرية التموين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن محاضر المخابز عبارة عن نقص وزن وتوقف وعدم حمل شهادة صحية وتصرف وغلق وعدم انتظام سجلات وامتناع عن البيع، مشيرا إلى أنه فى مجال الأسواق شملت المحاضر عدم الإعلان عن الأسعار وانتهاء صلاحية ولحوم وجزارة وغش تجارى بدون ترخيص وغيرها، مشيرا الى أن محافظ سوهاج شدد على الالتزام بعدم رفع الأسعار وخاصة الخضروات والفاكهة بجميع مراكز المحافظة مؤكدا أن مديرية التموين تواصل حملاتها اليومية على المخابز والمحلات وعلى الأسواق ومحلات الخضار والفاكهة لضبط المخالفين وعدم التلاعب بالأسعار.

أعلنت محافظة سوهاج عن ضبط وإعدام 5 طن لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتحرير 26 محضر تموين متنوع، وإعدام 143 كرتونة مواد غذائية فاسدة، خلال حملات تموينية مكبرة شنتها مراكز "سوهاج، وجرجا، والبلينا، وحى غرب، والمراغة"، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين؛ للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التى تمر بها البلاد.