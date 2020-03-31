اليوم السابع
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تفاصيل عزل قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بسبب كورونا.. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:41 م
تفاصيل عزل قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بسبب كورونا.. صور جانب من أعمال التعقيم
الغربية - عادل ضرة

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كشف مصدر مسئول بمحافظة الغربية، أنه تم اتخاذ قرار بوضع قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بالحجر الصحى، ومنع دخول وخروج أحد من القرية، بعد ظهور 8 إيجابية لأشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد المصابين، بمحافظة الغربية لـ14 حالة منهم 8 حالات من هذه القرية.

 

كانت مستشفى صدر المحلة قد استقبل شابا يعمل مديرا لأحد المطاعم بطنطا، وتبين إصابة 7 من أقاربه بينهم والده ووالدته، و2 من زملائه بالعمل أحدهم من طنطا والثانى من مركز كفر الزيات.

 

فيما قرر اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، منع خروج الموظفين أو العاملين بالمصالح الحكومية من القرية للمدينة، خشية أن يكونوا حاملين للمرض.

 

وكانت شهدت محافظة الغربية ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 14 حالة منهم 8 حالات من قرية الهياتم مركز المحلة و2 حالة من المخالطين للحالة المصابة من العاملين معه بمطعم بطنطا أحدهما من وطنطا والثانى من كفر الزيات وحالة من قرية العزيزية مركز سمنود وحالة من قرية ميت بدر حلاوة بسمنود وحالة من منطقة الرجبى بالمحلة وحالة بقرية الجميزة بمركز السنطة ليرتفع عدد الحالات المشتبه بها بالغربية 14 حالات إيجابية و47 حالة لم تظهر نتيجة عيناتها حتى الآن.

 

يذكر أن الطب الوقائي بمديرية الصحة تقوم بعملية مراجعة للحالات المختلطة للحالات المصابة لبيان مدى إصابتها بالفيروس ووضعهم تحت الرقابة الصحية والعزل الصحى بالمنازل.

 

جانب من أعمال التعقيم والتطهير بالقرية (4)
جانب من أعمال التعقيم والتطهير بالقرية 

 

جانب من أعمال التعقيم والتطهير بالقرية (5)
جانب من أعمال التعقيم والتطهير بالقرية 

 

جانب من أعمال التعقيم والتطهير بالقرية (6)
جانب من أعمال التعقيم والتطهير بالقرية 

 

جانب من أعمال التعقيم والتطهير بالقرية (1)
جانب من أعمال التعقيم والتطهير بالقرية 

 

جانب من أعمال التعقيم والتطهير بالقرية (2)
جانب من أعمال التعقيم والتطهير بالقرية 

 

جانب من أعمال التعقيم والتطهير بالقرية (3)
جانب من أعمال التعقيم والتطهير بالقرية

كورونا

المحلة الكبرى

قرية الهياتم

الغربية

قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى

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