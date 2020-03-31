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تعرف على أسماء المدارس المخصصة لتسليم شرائح التابلت للطلاب بالبحيرة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:56 م
تعرف على أسماء المدارس المخصصة لتسليم شرائح التابلت للطلاب بالبحيرة الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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أعلن الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة عن تخصيص 18مدرسة ثانوية  بكافة مراكز المحافظة لتسليم شرائح التابلت  الخاصة بالطلاب  وذلك منعا للتكدس والتزاحم  امام مراكز الاتصالات، مضيفا  أن ممثلى شركة الاتصالات يقومون بالانتقال الى المدارس التى تم تخصيصها لتسليم شرائح التابلت الى الطلاب وتوقيع العقود الخاصة بذلك.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تحديد مدرسة ثانوية بكل ادارة تعليمية لتسليم شرائح التابلت للتيسير على الطلاب وهى : -

 - ادارة بندر كفر الدوار التعليمية مدرسة صلاح سالم الثانوية

- ادارة الدلنجات التعليمية  مدرسة الدلنجات الثانويه بنين

- ادارة حوش عيسي التعليمية مدرسة حوش عيسى الثانوية بنين العسكرية

- ادارة بندر دمنهور التعليمية مدرسة عمر كامل الوكيل الثانوية بنات

- ادارة مركز دمنهور التعليمية  مدرسة احمد زويل الثانويه بنين

- ادارة مركز كفر الدوار التعليمية مدرسة  السعرانية

- ادارة المحمودية التعليمية مدرسة المحمودية الثانويه بنين

- ادارة ايتاى البارود التعليمية مدرسة د/ لطفى الاسطي الثانوية بنات

- ادارة كوم حمادة التعليمية مدرسة ناصر الثانوية العسكرية

- ادارة ابو المطامير التعليمية مدرسة فؤاد عويس الثانويه بنات

- ادارة رشيد التعليمية مدرسة رشيد الثانوية بنات

- ادارة ادكو التعليمية مدرسة ابو بكر الصديق الثانويه للبنات

 - ادارة الرحمانية التعليمية مدرسة الرحمانيه الثانويه  المشتركه

- ادارة شبراخيت التعليمية مدرسة شبراخيت الثانوية بنات

- ادارة التحرير التعليمية مدرسه بدر الثانوية بنات

- ادارة ابوحمص التعليمية المدرسه الثانويه بنات

- ادارة النوبارية التعليمية المدرسة الثانوية العسكرية

- ادارة وادى النطرون التعليمية مدرسة وادي النطرون الثانويه المشتركه

 

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تكدس الطلاب أمام مراكز الاتصالات للحصول على شرائح أجهزة التابلت الدراسية، وذلك فى إطار خطة الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثانى الثانوي، مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).

 

وقالت الوزارة، إنها لم تحدد شركة اتصالات معينة أو تفضل شركة عن الأخرى لشراء شريحة بيانات الخاصة بالطلاب، مشيرة إلى أن إجراءات استخدام خطوط البيانات ينظمها جهاز تنظيم الاتصالات وفقًا للقانون.

 

وأضافت أنه سيتم نشر "كلمة السر، واسم المستخدم الخاص بالطلبة، والأكواد الخاصة بالامتحان التجريبي، وتوقيتات الامتحان" عن طريق تطبيق إلكترونى سوف ترسله الوزارة للطلاب على أجهزة التابلت أو من خلال موقع الوزارة، خلال الأيام المقبلة.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن عقد اختبار تجريبى (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

 

كما يؤدى طلبة الصفين الأول والثانى الثانوى امتحان نهاية العام الدراسى فى مايو على التابلت، من المنزل، فيما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

 

 

 


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