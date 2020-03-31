تعرف على أسماء المدارس المخصصة لاستلام شرائح التابلت بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المدارس المقرر توزيع شرائح التابلت بها للصف الأول الثانوى صباح غدا الأربعاء على مستوى 20 إدارة تعليمية بالمحافظة .

وأضاف المحافظ، أنه تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم تم تحديد مدرستين ثانويتين كل يوم بكل إدارة تعليمية علي مستوى المحافظة لتسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات بالشرقية، حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب ولحل مشكلة تكدس أولياء الأمور أمام السنترالات للحصول على شريحة التابلت، وذلك تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد أولياء الأمور بضرورة اتباع تعليمات السلامة والوقاية من انتشار عدوى الأمراض الفيروسية والالتزام بالمدارس المحددة لتسليم شرائح التابلت بالجدول المرفق، وكذلك أماكن الانتظار المحددة بالمدارس ومراعاة المسافات بين كل حاصل للخدمة ومن يلية .

كما شدد على ضرورة إجراء أعمال التطهير قبل العمل فى المدارس وبعد الانتهاء من أعمال تسليم الشرائح كنوع من الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامة الجميع.























