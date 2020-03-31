اليوم السابع
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تضامن قنا تشكل فرق متطوعين من طلاب الجامعات للتوعية بفيروس كورونا بالقرى

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:11 ص
تضامن قنا تشكل فرق متطوعين من طلاب الجامعات للتوعية بفيروس كورونا بالقرى محافظ قنا
قنا- وائل محمد

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قال حسين الباز وكيل مديرية التضامن الإجتماعى أن  المديرية شكلت  فرق من المتطوعين من شباب الجامعة والهلال الأحمر للقيام بعمليات بحث وتقصى عن المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن فرق المتطوعين تأتى بالتنسيق مع  الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى لتقديم اوجه الدعم من كوادر وفرق بشرية لدعم مديرية الصحة فى مواجهة انتشار الفيروس من شباب الجامعات والهلال الأحمر للرصد والتقصى عن المخالطين لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس.

وأكد الباز ": أن المتطوعين يقمون بحملات تعقيم ورش لبعض المنشأت بجانب فرق التوعية للمواطنين فى القرى وحثهم على عدم الخروج من المنزل لحصر تفشى فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخري وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.

وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

جدير بالذكر ان المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.

كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات ، المحاكم ، السجون ، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخري.

 


مديرية تضامن قنا

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