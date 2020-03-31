تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى فى المدارس لمنع الزاحم بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلنت كل إدارة تعليمية تقسيم أعداد المدارس الثانوية لديها على 3 أيام لمنع وجود زحام بين الكلاب خلال تسلم الشريحة الخاصة بالتابلت، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه على كل طالب ضرورة إحضار صورة لبطاقة الرقم القومي تكون سارية للوالد، وصورة شهادة ميلاد الطالب لتسلم الشريحة الخاصة بهم، مشيرا إلى أن مواعيد التسليم تبدأ من العاشرة صباحا وحتي الثالثة بعد الظهر لمدة 3 ايام بكل إدارة تعليمية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم تخصيص 12 مدرسة، بواقع مدرسة لكل إدارة تعليمية، وذلك لمنع وجود تزاحم على شركات الاتصالات المسؤولة عن التوزيع وللحفاظ على الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتسهيل عليهم في سرعة الحصول على الشريحة لتفعيل الابلت الخاص بهم.

وأشارت، المديرية إلى أنه تم التنسيق بين الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير موظفين مختصين لتسهيل عملية تسليم شرائح التابلت على الطلاب، كما تم إصدار تعليمات بتنظيم دخول الطلاب وتوجيههم، عبر ممرات محددة وتوفير مقاعد فى حالة تزايد الأعداد، منعا للتزاحم والتكدس خلال استلامهم شرائح النت لتشغيل التابلت فى إطار الاستعدادات للامتحانات.

واستطردت، أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب بالصفين الأول والثانى الثانوى، مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).

جدير بالذكر أنه تم تخصيص مدارس عائشة أم المؤمنين الثانوية بنات، الخصوص الثانوية بنات، شبرا الخيمة الثانوية بنات، العبور الثانوية بنات، الشهيد مصطفى عطايا الثانوية، الشهيد أحمد عبد النبي عطوة الثانوية بنات، شبين القناطر الثانوية بنات، الشهيد خالد المغربي الثانوية بنات، قليوب الثانوية بنات القديمة، لتسليم شرائح التابلت.



اتخاذ الإجراءات الوقائية خلال تسليم شرائح التابلت



تسليم شرائج التابلت للطلاب بكفر شكر



تسليم شرائح التابلت للطلاب