ترامب: كل أمريكى فى حاجة لجهاز تنفس سيحصل عليه

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين إنه يعتقد أن كل أمريكي قد يحتاج إلى جهاز تنفس في الأسابيع القليلة القادمة سيحصل على واحد.

وقال ترامب فى الإحاطة اليومية بشأن تطورات وباء كورونا في البيت الأبيض: "أعتقد ذلك، نعم أعتقد أننا سنكون في حالة جيدة للغاية."

قال الرئيس ترامب، إنه في حين تحدثت الإدارة عن إغلاق محتمل على الصعيد الوطني، إلا أنه "من غير المحتمل إلى حد كبير في هذا الوقت".

أخبر ترامب الصحفيين في روز جاردن يوم الاثنين أنه في حين أن الإدارة "تحدثت" عن أمر على الصعيد الوطني، مشابه لأمر بعض الدول، لكنه قال إنه سيكون "صعبًا" جدًا تطبيقًا "وليس شيئًا نريد القيام به".

وقال ترامب: "إذا فعلنا ذلك ، فسوف نعلمك بذلك، ولكن من غير المحتمل إلى حد كبير في هذا الوقت"، مضيفًا أنه سيواصل السماح للمحافظين بإجراء مكالمات لدولهم.

ومن ناحية أخرى، قال ترامب: "لدي بعض الأصدقاء المرضى بشكل لا يصدق". "أحدهم فقد وعيه. في غيبوبة. وتقول، كيف حدث ذلك ".