تحرير 50 محضرا ومخالفة فى حملة تموينية مكبرة بمركز الداخلة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

حررت إدارة تموين الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، 18محضر عدم إعلان لبعض تجار الخضر والفاكهة و8 عدم حمل شهادات صحية وأخرى غش تجارى لعجز فى الموازين، وذلك فى حملة تموينية مكبرة بمدينة موط وأكد مصطفى عبدالخالق، رئيس قسم الرقابة بإدارة تموين الداخلة، أن الحملة أسفرت عن ضبط حالات غش تجارى لعجز فى الموازين لدى بعض تجار الخضر والفاكهة، وتحرير 24 محضر تضمنت عدم إعلان وحمل شهادات صحية لبعض أصحاب محلات الخضر والفاكهة بمدينة موط.

وأضاف عبدالخالق، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة فى حينه، مشيرا إلى حرص رجال تموين الداخلة على تشديد الرقابة والمتابعة اليومية لكافة الأسواق ومنافذ البيع والشراء للحد من ظاهرة غلاء الأسعار ومنع احتكار التجار وخاصة فى أسواق الخضر والفاكهة وتجار التجزئة بالقرى بالتزامن مع الظروف الراهنة التى تشهدها البلاد، حرصًا على حقوق المواطنين ونفاذ القانون، مهيبًا بالمستهلكين سرعة الإبلاغ عن كافة أشكال المخالفات والغش التجارى فى حالة وقوعه لمحاسبة مرتكبيه وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة.

ولفت إلى أن ذلك فى إطار تنفيذ الحملات التموينية المفاجئة للوقوف على مدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية والعامة والمخابز البلدية للقوانين والقرارات التموينية، حرصا على سلامة المواطنين والصالح العام، حيث جرى تحرير محاضر بذلك وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت إدارة مراقبة التغذية بمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة ،ضبطت امس الاثنين ، مصنع تعبئة منتجات غذائية وحاصلات وزراعية يتولى تعبئة المنتجات فى عبوات تحمل ماركات تجارية بدون ترخيص للتعبئة لهذه الشركات والعلامات التجارية حيث أكدت الدكتور علا عز الدين فؤاد، مدير مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالوادى الجديد، ضبط المصنع بإحدى القرى شمال مدينة الخارجة، خلال تعبئة منتجات وحاصلات زراعية لشركات وعلامات وماركات تجارية بدون ترخيص تعبئة لهذه الشركات والعلامات التجارية وعلامات تجارية وهمية.

وأضافت علا، أن الحملة جرى تنفيذها بقيادة مباحث التموين بقيادة العقيد خالد حسني، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية الأمن، وبالتعاون مع مديرية الصحة بقيادة الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، ومديرية التموين بقيادة المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

ولفتت الي، تحرير 4 محاضر جنح صحية، بواقع 2 محضر جنحة عدم حمل شهادة صحية، و2 محضر لمحلات بيع منتجات غذائية ولجوم ومجمدات لعد تنفيذ الاشتراطات الصحية للمنشأة، خلال حملة مكبرة بالأسواق بمركز الخارجة، وجرى خلال الحملة التنبيه على الباعة وأصحاب المحلات بضرورة اتباع كافة التوجيهات الخاصة بمديرية الشئون الصحية، من اجل الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، وتنظيم المواطنين فى طوابير بينها فواصل لا تقل عن متر بين كل شخص وآخر، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات وتوفير كافة المواد المطهرة لاستخدامها فى التعقيم.