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بريطانى يستعين بـ"درونز" لإيصال ورق تواليت لمنزل شقيقته بسبب العزل المنزلى

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:02 م
بريطانى يستعين بـ"درونز" لإيصال ورق تواليت لمنزل شقيقته بسبب العزل المنزلى درون
كتب محمد جمال

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استعان بريطانى بطائرة من دون طيار «درونز» من أجل التواصل مع شقيقته وإيصال لفافة ورق تواليت فى ظل فرض تدابير التباعد الاجتماعي.

وقال بيت فارمر الذي يعيش على بعد شارعين فقط من منزل شقيقته، إنه استخدم طائرة الدرونز لتوصيل لفائف الورق لمنزل شقيقته على سبيل المزاح، وسط انتشار تقارير عن ندرة مستلزمات النظافة الشخصية في عدد من البلدان من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا.

 

وقال فارمر الذي يعمل ضمن فريق التوزيع في أحد مراكز التسوق «لا يوجد نقص في لفائف المرحاض أو الأطعمة، والمستودعات مليئة بهذه المنتجات، نحن نعمل على مدار الاسبوع لإرسال الإمدادات للمتاجر، ولا يوجد ما يدعو إلى الشراء بذعر».

وأوضح فارمر أن شقيقته طلبت الحصول على لفائف ورق المرحاض بعد انتهاء نوبة عمله الليلية، لذا فكر في إرسالها بالطائرة المسيرة وتصوير الرسالة بالفيديو لإضفاء روح الدعابة على الحياة.


درون

ورق تواليت

بريطانيا

كورونا

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