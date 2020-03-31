برلمانية إيطالية تدعو لمنح ألف يورو للمواطنين المحتاجين بسبب فيروس كورونا

كتبت فاطمة شوقى

دعت برلمانية إيطالية، إلى وضع ألف يورو فورًا على الحسابات الجارية للإيطاليين الذين فقدوا عملهم وبقوا بدون دخل، والذين يواجهون صعوبات في إمكانية التسوق أيضًا، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأضافت زعيمة حزب أخوة إيطاليا جورجا ميلوني، أن "لقد بعثت رسالة إلى رئيس الوزراء جوزيبى كونتى، وانتظر الآن الإجابة بشأنها".

وتابعت أن "اقتراحنا المتشعب هذا، جاء كما فعلنا منذ بداية هذه المرحلة لمحاولة مساعدة الحكومة، لدينا مشكلة خطيرة، في مناطق كثيرة من إيطاليا، أناس يائسون عملوا حتى يوم أمس ولم يعد لديهم اليوم المال لإطعام أطفالهم، مؤكدة أن "هذا لا يليق بدولة مثل إيطاليا".

وأعربت البرلمانية اليمينية عن "الإعتقاد بأن على الحكومة أن تضيف على الفور ألف يورو إلى الحساب الجاري لأولئك الذين يحتاجونها، ويجب أن ينطبق هذا البند على أولئك الذين فقدوا وظائفهم وأتحدث أيضًا عن العاملين لحسابهم الخاص".

وخلصت ميلوني مكررة القول: "يجب أن يتم ذلك على الفور لأن الأموال التي خصصتها الحكومة، وأشير إلى صندوق الفائض ومنحة الـ600 يورو للعاملين لحسابهم الخاص، لن يتم دفعها قبل نهاية أبريل المقبل".

واشترى رؤساء بلديات وحكام أقاليم في إيطاليا اليوم الثلاثاء صفحة في صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج ليطلبوا من ألمانيا التضامن معهم وسط تفشي وباء فيروس كورونا المستجد قائلين إن دولا أخرى وافقت على خفض ديون ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

وسجلت إيطاليا أعداد وفيات بسبب تفشي الفيروس أكثر من أي دولة أخرى في العالم، بلغت 11591 حالة وفاة حتى أمس الاثنين أى نحو ثلث عدد الوفيات على مستوى العالم كما رصدت أكثر من مئة ألف حالة إصابة.

وتبرز هذه المبادرة استياء متناميا في إيطاليا مما ينظر إليه باعتباره لا مبالاة من جانب ألمانيا تجاه معاناتها بعد رفض برلين الاستجابة لدعوات دول أخرى بإصدار سندات مشتركة لدعم اقتصاداتها.