اليوم السابع
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بأعلام البلدين.. بعثة صينية تضم خبراء ومعدات تصل فنزويلا لمكافحة كورونا.. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:03 م
بأعلام البلدين.. بعثة صينية تضم خبراء ومعدات تصل فنزويلا لمكافحة كورونا.. صور بعثة الصين تصل فنزويلا
كتب محمد شعلان

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وصلت بعثة صينية تضم خبراء صحيين ومعدات وأجهزة طبية إلى فنزويلا للمساعدة في مكافحة الأجهزة الصحية لوباء كورونا الجديد، وشكر رئيس الوفد الصيني هوانغ ماو المضيفين الفنزويليين على الترحيب، قائلاً: "سنقوم بمشاركة خبرتنا ومعرفتنا مع جميع الشعب الفنزويلي".

الطائرة الصينية فى مطار فنزويلا
الطائرة الصينية فى مطار فنزويلا

وعرضت وكالة الأنباء الصينية الرسمية مجموعة من الصور للحظة وصول الفريق الطبي، حيث وصل فريق من الخبراء الطبيين والعلميين الصينيين إلى فنزويلا للمساعدة في محاربة COVID-19، ورحب بالبعثة وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريزا والسفير الصيني لدى فنزويلا لي باورونج.

وشكرت أريزا الصين حكومة وشعبا على إرسال "هذه الطائرة الضخمة المليئة بمعدات التضامن" بعد هبوط الطائرة في مطار سيمون بوليفار الدولي في مدينة مايكيتيا.

المساعدات الطبية
المساعدات الطبية

 

بعثة الصين تصل فنزويلا
بعثة الصين تصل فنزويلا

وقال أريزا: "وصلت المهمة الأولى للأخصائيين الطبيين والأطباء والعلماء من الصين إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، وفنزويلا هي وجهتها الأولى".

وقال الوزير "من خلال الخبرة التي تمكنت الصين من جمعها في الأشهر الأخيرة ، نعلم أنه سيتم إنقاذ العديد من الأرواح" ، مضيفا أن البلاد يمكنها الآن تطبيق "أفضل الاستراتيجيات" لاحتواء الوباء.

وأضاف اريزا ان الوفد يضم متخصصين فى الامراض المعدية والعناية المركزة والاختبارات المعملية وحتى الطب الصينى التقليدى ، والتى حققت نتائج جيدة للغاية فى الحالات الخفيفة من الفيروس التاجى.

وكانت قد أعلنت الصين، أمس الاثنين، معارضتها الشديدة لأى محاولات لانتهاك سيادة فنزويلا، وفرض عقوبات أحادية وصفتها بـ "غير القانونية".

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على توجيه الولايات المتحدة اتهامات لرئيس فنزويلا "نيكولاس مادورو" وعدد من كبار مسؤوليه بجرائم متعلقة بالمخدرات، ورصدها مكافآت مقابل تيسير القبض عليهم.


الصين

فنزويلا

كورونا

كورونا نيوز

مساعدات طبية

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