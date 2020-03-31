اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"المنشآت الفندقية": سنعتمد إجراءات تعقيم فنادقنا دوليا تمهيدا لعودة السياحة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:32 م
"المنشآت الفندقية": سنعتمد إجراءات تعقيم فنادقنا دوليا تمهيدا لعودة السياحة تعقيم الفنادق
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت غرفة المنشآت الفندقية أنه بعد الانتهاء من عمليات التطهير والتعقيم التى ستتم لكل المنشآت الفندقية فى مصر، ستقوم الغرفة بمراجعة اجراءات التطهير التى تتم لاعتمادها بواسطة شركات دولية معتمدة فى الأسواق العالمية فى هذا المجال لتحصل الفنادق على شهادات معتمدة دوليا، تمهيدا لعودة السياحة أقوى مما كانت عليه.

ولفتت الغرفة، فى فيديو شرح كيفية اتمام عمليات التعقيم داخل الفنادق، إلى أنه حرصا منها على مصلحة أعضائها، والوقوف معهم فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا، وضمانا لسلامة العاملين والضيوف، بالمنشآت الفندقية تقوم الغرفة الان بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار بحملة توعية وتدريب تشمل جميع المنشآت الفندقية بمختلف درجاتها فى جميع أنحاء الجمهورية.

كذلك تقوم الغرفة بتقديم الدعم الفنى واللوجيستي فى كيفية استخدام المطهرات، وفقا للمعايير الصادرة من وزارة الصحة والسكان، وتوصيات منظمة الصحة العالمية. وبدأت غرفة المنشآت الفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، سلسلة من الدورات التدريبية التوعوية للعاملين بالفنادق والمنشآت السياحية في خليج مكادي وسهل حشيش والجونة، وذلك في إطار سياسة الدولة لتوعية العاملين بالقطاع السياحي وتدريبهم على طرق المكافحة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن هذه الدورات تتم بالتنسيق مع مديريات الصحة في كل محافظة ووفقا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هذه الدورات يصحبها تطبيق عملي (محاكاة) تحت إشراف مؤسسة TUV Nord الألمانية والمتخصصة في هذا المجال. وأكد فوزي على أنه تم تطبيق إجراءات الصحة والسلامة والوقاية للعاملين أثناء الدورات التدريبية حيث تمت في أماكن مفتوحة وكل متدرب يبعد حوالي 2 متر عن الاخر، لافتا إلى أن هذه الدورات سيتم تنفيذها تباعا في جميع المحافظات السياحية.


السياحة

تعقيم الفنادق

كورونا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السياحة والآثار: خط ساخن لتلقى شكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحى

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:29 ص

البنك المركزى: السياحة تحقق أعلى إيرادات فى تاريخها بـ13 مليار دولار خلال 2019

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:06 ص

السياحة تحارب كورونا بالتدريب.. "الغرف السياحية" يكثف خطته لرفع كفاءة العاملين خلال فترة التوقف.. ندوات لايف للشيفات والطهاة عن طريق الفيس بوك.. وبرامج حول صحة وسلامة الأغذية.. وكورسات توعوية خلال فترة العزل

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:00 ص

سياح لا يرغبون فى العودة لبلادهم بسبب كورونا.. و"السياحة" ترحب ببقائهم بشروط

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:00 ص

صور.. وزارة السياحة والآثار تضىء هرم خوفو لدعوة المواطنين بالبقاء فى المنزل

الإثنين، 30 مارس 2020 10:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة