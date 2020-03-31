وأضاف بيسكوف: "في الواقع، لا يمكن أن يتخطى أي نظام رعاية صحية واحد في العالم هذه الفترة بدون أن يمر بصعوبات شديدة".
تخطى عدد وفيات فيروس كورونا فى العالم حاجز 36 ألفا، حيث بلغ تحديدًا 36 ألفًا و226 حالة وفاة، بينما بلغت الإصابات 752 ألفا و747 حالة حول العالم، حيث سجلت الصحة الأمريكية أمس الاثنين ارتفاعا فى عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووصل عدد الضحايا إلى 2504، وعدد الإصابات إلى 143055؛ جاء ذلك بحسب ما نقلته مصادر إعلامية في وقت سابق.