موسكو(أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، أنه لا يمكن لأى نظام رعاية صحية فى العالم أن يتخطى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بدون أن يمر بصعوبات شديدة، وقال المتحدث الروسى للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لا يمكن لأي بلد في العالم أن تكزن على أستعداد لتفشي الوباء، ولتفشي فيروس كورونا"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف بيسكوف: "في الواقع، لا يمكن أن يتخطى أي نظام رعاية صحية واحد في العالم هذه الفترة بدون أن يمر بصعوبات شديدة".

تخطى عدد وفيات فيروس كورونا فى العالم حاجز 36 ألفا، حيث بلغ تحديدًا 36 ألفًا و226 حالة وفاة، بينما بلغت الإصابات 752 ألفا و747 حالة حول العالم، حيث سجلت الصحة الأمريكية أمس الاثنين ارتفاعا فى عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووصل عدد الضحايا إلى 2504، وعدد الإصابات إلى 143055؛ جاء ذلك بحسب ما نقلته مصادر إعلامية في وقت سابق.

وكان كبير اختصاصى الأوبئة، بوزارة الصحة الروسية نيكولاى بريكو، قال إن روسيا تقترب من ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن عدد المرضى قد يستمر في الارتفاع لبعض الوقت، وقال بريكو، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتينك" الروسية اليوم الثلاثاء: "نقترب من رقم حاسم، وعدد المرضى قد يزداد لبعض الوقت"، مضيفًا أن "عدد الحالات الجديدة لعدوى الفيروس التاجى سيزداد على الأرجح خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم سينخفض تدريجيًا".

وتابع: "سينخفض انتشار فيروس كورونا بشكل كبير بسبب التدابير التى يتم اتخاذها، فهي كثيرة وصارمة"، موضحًا أن انتشار الفيروسات التاجية يزداد نشاطها بشكل خاص فى موسم البرد وينخفض بشكل حاد في الفترة الممتدة من أبريل إلى مايو.