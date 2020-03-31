"القوى العاملة "توافق على إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية المتضررة من كورونا

كتبت آمال رسلان

وافقت وزارة القوى العاملة على صندوق طوارئ لتقديم إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية المتضررين من وباء فيروس كورونا المستجد، والتى تم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.

وقال عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن هذه الموافقة جاءت نتيجة للجهود التى بذلها الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشآت السياحية، وتأتى وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الفئات المتضررة من العاملين بالسياحة، وتتويجاً للمفاوضات والمباحثات والاجتماعات التى تم عقدها خلال الأيام الماضية بين القطاع السياحى بقيادة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والسيد أحمد الوصيف ، رئيس اتحاد الغرف السياحية مع محمد سعفان ، وزير القوى العاملة.

وأشار المصرى إلى أن هذه الاجتماعات قد أسفرت عن إصدار صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، وصرف إعانات مالية من الصندوق للعاملين المضارين "المؤمن عليهم"، فى محاولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية فى سداد قيمة رواتب العاملين بمنشآتهم .

وأضاف المصرى أن صندوق الطوارئ دعا المنشآت المتضررة من فيروس كورونا ، التقدم ببيانات عمالها وفقاً لاستمارة التأمينات الاجتماعية ، وإدراجها فى نموذج خاص قد تم إعداده من قبل الصندوق وكذلك نسخه منه على أسطوانة مدمجة CD ، وعدم الاعتداد بغير هذا النموذج.

وأشار رئيس غرفة المنشـآت السياحية ، إلى أن إدارة صندوق الطوارئ قررت التعامل مع المنشآت السياحية بنفس الطرق والآليات التى تم التعامل بها عقب أحداث 2011 وما تلاها من أزمات، مؤكداُ على أن الصندوق قرر أخر موعد لتلقيه هذه البيانات بعد مراجعتها من الغرف السياحية المعنية والاتحاد المصرى للغرف السياحية يوم الخميس 16 إبريل المقبل .