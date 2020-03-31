اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"القوى العاملة "توافق على إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية المتضررة من كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:59 ص
"القوى العاملة "توافق على إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية المتضررة من كورونا عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت وزارة القوى العاملة على صندوق طوارئ لتقديم إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية المتضررين من وباء فيروس كورونا المستجد، والتى تم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.

وقال عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن هذه الموافقة جاءت نتيجة للجهود التى بذلها الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشآت السياحية، وتأتى وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الفئات المتضررة من العاملين بالسياحة، وتتويجاً للمفاوضات والمباحثات والاجتماعات التى تم عقدها خلال الأيام الماضية بين القطاع السياحى بقيادة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والسيد أحمد الوصيف ، رئيس اتحاد الغرف السياحية مع محمد سعفان ، وزير القوى العاملة.

وأشار المصرى إلى أن هذه الاجتماعات قد أسفرت عن إصدار صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، وصرف إعانات مالية من الصندوق للعاملين المضارين "المؤمن عليهم"، فى محاولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية فى سداد قيمة رواتب العاملين بمنشآتهم .

وأضاف المصرى أن صندوق الطوارئ دعا المنشآت المتضررة من فيروس كورونا ، التقدم ببيانات عمالها وفقاً لاستمارة التأمينات الاجتماعية ، وإدراجها فى نموذج خاص قد تم إعداده من قبل الصندوق وكذلك نسخه منه على أسطوانة مدمجة CD ، وعدم الاعتداد بغير هذا النموذج.

وأشار رئيس غرفة المنشـآت السياحية ، إلى أن إدارة صندوق الطوارئ قررت التعامل مع المنشآت السياحية بنفس الطرق والآليات التى تم التعامل بها عقب أحداث 2011 وما تلاها من أزمات، مؤكداُ على أن الصندوق قرر أخر موعد لتلقيه هذه البيانات بعد مراجعتها من الغرف السياحية المعنية والاتحاد المصرى للغرف السياحية يوم الخميس 16 إبريل المقبل .


السياحة

كورونا

اخبار مصر

فيروس كورونا

القوى العاملة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البنك المركزى: السياحة تحقق أعلى إيرادات فى تاريخها بـ13 مليار دولار خلال 2019

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:06 ص

السياحة تحارب كورونا بالتدريب.. "الغرف السياحية" يكثف خطته لرفع كفاءة العاملين خلال فترة التوقف.. ندوات لايف للشيفات والطهاة عن طريق الفيس بوك.. وبرامج حول صحة وسلامة الأغذية.. وكورسات توعوية خلال فترة العزل

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:00 ص

سياح لا يرغبون فى العودة لبلادهم بسبب كورونا.. و"السياحة" ترحب ببقائهم بشروط

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:00 ص

السياحة: ندرس إرجاء بعض مستحقات المنشآت..ولن نستخدم "روح القانون" مع فصل العاملين

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:25 ص

صور.. وزارة السياحة والآثار تضىء هرم خوفو لدعوة المواطنين بالبقاء فى المنزل

الإثنين، 30 مارس 2020 10:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

قبل إرسالها.. تعرف على آلية دراسة مشروع الموازنة العامة باللجنة البرلمانية

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

عضو بـ"الأطباء": ليس لدينا معلومات خاصة بأعداد المتقدمين للهجرة لأمريكا

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

المحاكم تطبق قرار مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين

القروض وسيلة شركات الطيران الأوروبية لتجاوز أزمة الخسائر بسبب كورونا

القروض وسيلة شركات الطيران الأوروبية لتجاوز أزمة الخسائر بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة