الشرطة الأمريكية تطارد سيارة سرعتها 160 كم وتكتشف أن القائد "كلب"

وكانت الشرطة تلقت بعد ظهر الأحد اتصالات عدة تبلغها باصطدام سائق بسيارتين قرب سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة وفراره بسرعة جنونية، على ما أوضحت الشرطية المحلية هيذر اكستمان.

وتلقت فرق الطوارئ أيضاً اتصالات عدة حول سيارة تسير بطريقة متعرجة بسرعة 160 كم في الساعة.