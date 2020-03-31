اليوم السابع
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الشرطة الأمريكية تطارد سيارة سرعتها 160 كم وتكتشف أن القائد "كلب"

الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:41 م
الشرطة الأمريكية تطارد سيارة سرعتها 160 كم وتكتشف أن القائد "كلب" كلب
كتب محمد جمال

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أوقفت الشرطة في سياتل سيارة بعد عملية مطاردة بسرعة كبيرة في شوارع المدينة، ليتبين لها أن الجالس وراء المقود هو كلب بيتبول حاول صاحبه تعليمه القيادة تحت تأثير المخدرات.

 

وكانت الشرطة تلقت بعد ظهر الأحد اتصالات عدة تبلغها باصطدام سائق بسيارتين قرب سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة وفراره بسرعة جنونية، على ما أوضحت الشرطية المحلية هيذر اكستمان.

 

وتلقت فرق الطوارئ أيضاً اتصالات عدة حول سيارة تسير بطريقة متعرجة بسرعة 160 كم في الساعة.

 

وطاردت الشرطة السيارة لتكتشف أن كلباً من فصيلة بيتبول في مقعد السائق، وكان رجل يجلس إلى جانبه يتحكم بالمقود وبالدواسات.

 

واضطرت الشرطة إلى وضع حواجز معدنية مسننة لوقف السيارة وعمدت إلى توقيف ألبرتو تيتو أليخندرو البالغ 51 عاماً.
 

وأقر الرجل الذي وضع في الحبس على ذمة التحقيق للاشتباه بقيادته السيارة تحت تأثير المخدرات أنه يعلّم «الكلب القيادة»، على ما أوضحت الناطقة.

 

وأكدت أنها لم تشهد يوماً تبريراً كهذا منذ انضمت إلى صفوف الشرطة قبل 10 سنوات، قائلة إن الكلب لم يكن عدائياً تجاه عناصر الشرطة، وقد وضع في مركز إيواء للكلاب.

 


أمريكا

سياتل

كلب

الولايات المتحدة

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