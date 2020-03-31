اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:20 م
خالد صلاح
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السفارة الروسية لدى إيطاليا تنكس الأعلام حدادا على وفيات كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:12 م
السفارة الروسية لدى إيطاليا تنكس الأعلام حدادا على وفيات كورونا تنكيس العلم الإيطالى
أ ش أ

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نكّست السفارة الروسية فى روما، اليوم الثلاثاء، العلم الوطنى تضامناً مع الشعب الإيطالى فى الحداد على أرواح ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" بالبلاد، وكتبت السفارة الروسية - على صفحتها الرسمية على الفيسبوك - "سفارة روسيا الاتحادية لدى جمهورية إيطاليا تنضم لمبادرة الرابطة الوطنية لبلديات إيطاليا، فى الوقفة التذكارية الصامتة، اليوم الثلاثاء، نكسنا العلم الوطنى حداداً وتضامناً مع الشعب الإيطالي".
 
كما قام ممثلو السفارة الروسية فى إيطاليا، بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا فيروس كورونا المستجد، ودعماً لعمال فى الرعاية الصحية.
 
وخلال وقفات حدادية صامتة، جرى تنكيس الأعلام بجميع أنحاء البلاد، وذلك حدادا على ضحايا الفيروس الذى راح ضحيته حتى الآن أكثر من 11 ألف شخص فى إيطاليا فقط وهو أكبر عدد من الوفيات بسبب كورونا فى العالم، باستثناء الولايات المتحدة، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 101739 حالة.
 
وأعلنت نقابة الأطباء الإيطالية وفاة 11 طبيبا آخرين يوم الأمس الاثنين؛ ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات فى صفوف الكادر الطبى إلى 61.
 

روسيا

كورونا

فيروس كورونا

ايطاليا

وفيات كورونا

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