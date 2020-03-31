اليوم السابع
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الرى: تنفيذ 75% من الخطة الاستثمارية بمصالح وهيئات الوزارة للعام المالى الحالى

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:44 م
الرى: تنفيذ 75% من الخطة الاستثمارية بمصالح وهيئات الوزارة للعام المالى الحالى الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط فى وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط تم تنفيذ 75% من إجمالي مستهدفات الخطة الاستثمارية بكافة مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة للعام المالى الحالى، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لتدبير الاحتياجات المائية و مشروعات تنمية شمال سيناء .

وأوضحت أن المستهدف تنفيذه خلال العام المالى 2020 -2021 إنشاء 187 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الامطار(سدود – حواجز – بحيرات صناعية)، وإنشاء واحلال وتجديد 500 منشأ صناعى (قناطر – أفمام – حجوزات – سحارات – كبارى - محطات)، وتأهيل وتبطين وتطوير 1000 كم من المجاري المائية وايضا تطوير 170مأخذ ومسقى وإنشاء وإحلال ورفع كفاءة 48 محطة رفع , انشاء واحلال شبكات الصرف المغطى لمساحة 60الف فدان ,وحماية شواطئ بطول 15كم، وإنشاء وإحلال وتجديد 50 بئر بالإضافة إلى تجهيز وتشغيل 120 بئر للعمل للعمل بخلايا الطاقة الشمسية والكهربية وذلك بتكلفة تقديرية حوالى 15 مليار جنية.

وأوضحت سيد أن تلك الأعمال سواء الجارية التنفيذ أو المستهدفة تهدف الى الوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، وكذلك  تيسير الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل والحفاظ على تلك الموارد وتحسين نوعيتها.

 من جانبه وجه الدكتور عبدالعاطى بضرورة المتابعة اليومية من قِبل قيادات الوزراة لموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية واعادة ترتيب أولويات  الاستثمارات و توزيعها بين قطاعات الوزارة المختلفة طبقا والمستجدات ومعدلات التنفيذ في الفترة للمستجدات خلال الفترة لقادمة وذلك بما يعظم العائد من هذه الاستثمارات.

وأكد عبد العاطى على ضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل علي الاسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري، فى ضوء استعراض الدراسات التي تقوم بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي للمياه بما يخدم أهداف وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة .

وكلف عبد العاطى بضرورة الانتهاء من هذه الدراسات فى أسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلي مشروعات يتم تنفيذها علي أرض الواقع ويأتى ذلك فى إطار العمل علي تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على على مشاكل الندرة المائية والتغيرات المناخية.


وزير الرى

المياه

الخطة الاستثمارية

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