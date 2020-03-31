الجيش اليمني: السيطرة على مواقع بعملية التفاف على الحوثيين شمال صعدة

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سيطر الجيش اليمني على مواقع كانت تتمركز فيها جماعة مليشيات (الحوثيين)، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن قائد لواء (حرب1) العميد محمد الغنيمي، أن "وحدات من الجيش الوطني مسنودة بمدفعية التحالف العربي، نفذت عملية التفاف نوعية على مواقع تمركز للحوثيين في مديرية الصفراء (شمال شرقي صعدة)".

وأكد العميد الغنيمي، "السيطرة على تبة السفينة في منطقة عار بمديرية الصفراء، خلال عملية الالتفاف".

وأشار إلى "تدمير مواقع القناصة في تبة المسطرة بعد كمين محكم نصبه اللواء في وادي عار، أسفر عن مصرع عدد من القناصين الحوثيين و7 آخرين كانوا متواجدين في المواقع لحظة هجوم الجيش، إضافة إلى تدمير عربات وعيارات ثقيلة".