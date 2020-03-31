الجمارك الجزائرية تمنع 17 سلعة من التصدير بسبب كورونا

كتب مصطفى عنبر

أعلنت المديرية العامة للجمارك، الإثنين، عن قائمة المواد المعلق تصديرها مؤقتا، إلى غاية نهاية الأزمة الصحية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد. وفقا لصحية الشروق الجزائرية.

وتخص هذه القائمة المحددة طبقا للتعليمة رقم 111 الصادرة عن الوزارة الأولى بتاريخ 22 مارس 2020، بـ 1.219 بند تعريف فرعي.

وجاء في بيان للمديرية أنها “تضع في متناول المهنيين قائمة المواد الموقوف مؤقتا تصديرها إلى غاية انتهاء الأزمة التي انجرت عن جائحة كورونا فيروس” كوفيد 19″.

واضاف “وتشمل هذه القائمة مجموعة المواد التالية: مادة السميد، مادة الفرينة، البقول والأرز، العجائن الغذائية، الزيوت الغذائية، السكر، البن، المياه المعدنية، معجون الطماطم، المستحضرات الغذائية، الحليب بجميع أشكاله بما فيه الموجهة للأطفال، الخضر والفواكه الطازجة باستثناء التمور، اللحوم الحمراء والبيضاء، المعدات الطبية وشبه الطبية، الأدوية والمواد الصيدلانية، مواد التنظيف الخاصة بالعناية الجسدية ومواد التنظيف المنزلي”.