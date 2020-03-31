التموين تحدد سعر النخالة بـ3600 جنيه للطن و3400 جنيه لشمال سيناء

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينة، وذلك بعد الدراسة التى قدمتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم تحديد سعر الطن بـ3600 جنيه للطن الواحد، وذلك فى محافظات الفيوم وبنى سويف المنيا أسيوط قنا الأقصر أسوان البحر الأحمر على ان يكون السعر شامل قيمة الفوارغ والتعبئة، وكذلك تحديد سعر طن النخالة بـ 3500 جنيه بالمطاحن التموينية عام وخاص، وذلك لباقى محافظات الجمهورية ما عدا محافظة شمال سيناء والتى تم تحديد السعر فيها بقيمة 3400 جنيه.





وشددت الوزارة، على حظر إضافة أى مبالغ على الأسعار المحددة، أو تعليق بيعها على شروط تؤدى إلى زيادة الأسعار.









وتتلقى غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقارير يوميًا بشأن متابعة عمل المنشآت التموينية، حيث يجرى توفير حصص الدقيق للمخابز وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن، حيث أشارت إلى انتظام عمل المخابز على مستوى الجمهورية وتوفير الخبز المدعم للمواطنين بسعر 5 قروش للرغيف، بجانب أيضًا توفير المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية للمقيدين على البطاقات





كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الدخلية، قد أكد أهمية مراعاة عدم غلق محال بيع المواد الغذائية الساعة 7 مساء، على النحو الذى ينص عليه القرار، وكذا السماح بعمل كافة مصانع الأغذية بنفس طاقتها لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ودعا أيضاً إلى السماح بلوجستيات النقل الخاصة بالمطاعم لتتمكن من القيام بعملها، لافتا إلى أن الكتاب الدوري الصادر عن رئيس الوزراء تضمن تفسيرات للعديد من الأمور المرتبطة بقرار الحظر، والاستثناءات منه، وأنه لابد من التوصل إلى آلية سريعة للتعامل مع سيارات شركات الأغذية أو الحاصلات الزراعية لضمان استمرار دورة توفير السلع الرئيسية









