اليوم السابع
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التفتيش الصيدلى بصحة أسيوط يحرر 6 محاضر لصيدليات مخالفة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:13 ص
التفتيش الصيدلى بصحة أسيوط يحرر 6 محاضر لصيدليات مخالفة التفتيش الصيدلي
أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

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تمكنت حملة مكبرة في مجال فرض وتشديد الرقابة على الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات المغشوشة أو المحظور بيعها أو التي يتم تخزينها استغلالا لحاجة المواطنين، وبناء على التنسيق التام بين التفتيش الصيدلي بصحة أسيوط وهيئة الرقابة الإدارية   من ضبط عدد من الصيدليات المخالفة وتحرير 6 محاضر جنح  امن دولة طوارئ.

يأتى ذلك استمرارا لجهود مديرية الصحة وملاحقتها للمخالفين والمتلاعبين بحقوق المواطنين، وبناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتكليف من الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وتحت رعاية الدكتور أحمد كامل مدير عام التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة و الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بضرورة ضبط سوق الدواء والمستلزمات الطبية وقياس مدى توافرها للمواطنين واستمراراً للجهود المبذولة في مكافحة الفساد ومحاصرة المخالفين واستمرارا للحملات المفاجأة وبناء على التنسيق التام بين التفتيش الصيدلي بصحة أسيوط وهيئة الرقابة الإدارية.

شارك في الحملة دكتور احمد مرعى مدير إدارة التفتيش الصيدلى والعميد أحمد أنور رئيس مباحث التموين ومعاونة مأمور مركز شرطة أبوتيج ووحدة مباحث المركز برئاسة المقدم بركات أحمد بركات وعضوية مفتشى الصيادلة دكتور مايكل نبيل ودكتور حاتم أسامة ودكتور وائل نجاح ودكتورة نانسى عاطف ودكتورة رحاب ربيع ودكتورة عبير يحيى ودكتورة أسماء محمد ودكتور أحمد الشنوانى.

تم التفتيش على عدد 22 من الصيدليات ومكاتب المستلزمات  ببندر مركز أبوتيج والقرى التابعة لها.

وأكد الدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بأسيوط أن الحملة أسفرت جهودها عن تحرير عدد ٦ محاضر جنح امن دولة طوارئ حيث تم ضبط صيدلية تعمل بدون ترخيص وكذلك مكتب مستلزمات طبية غير مرخص يحتوى على مستلزمات طبية غير مصرح بتداولها الا داخل المستشفيات الحكوميه  وتمت المصادرة للمضبوطات.

وأضاف مرعي انه تنوعت المخالفات أثناء التفتيش من تحرير محاضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وضبط كميات من الادوية الغير مسجلة ومحظور تداولها. وبيع أزيد من السعر الجبري...  وقد تحررت محاضر ارقام 133،134،135 جنح أمن دولة طوارئ مركزشرطة بندر أبوتيج. ومحاضر ارقام 1974 ،1975،1976 جنح مركز أبوتيج. وعرض المحاضر على نيابة أبوتيج العامة للتصرف.

حملات التفتيش الصيدلى بأسيوط (5)
 
 
 
حملات التفتيش الصيدلى بأسيوط (1)
 
 
 
 
حملات التفتيش الصيدلى بأسيوط (2)

 

 

 

 

 


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