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التعليم: بناء فصول منصة التعلم ودعوة المعلمين للدخول عليها قبل 4 إبريل

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:08 م
التعليم: بناء فصول منصة التعلم ودعوة المعلمين للدخول عليها قبل 4 إبريل طلاب المدارس - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تشغيل وتفعيل منصة التعلم الإلكترونية "ادمودو" التى يتم من خلالها استكمال مناهج الفصل الدراسى الثانى وتقديم الأبحاث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية.

وأوضحت الوزارة: تكليف مسئول التطوير التكنولوجى بالإدارات التعليمية بتسلم الحساب الخاص بالإدارة التعليمية على المنصة من مسئول الإحصاء، لمتابعة تفعيل المدارس وإنشاء الفصول الافتراضية بها وتقديم الدعم الفني لحل المشكلات التي قد توجه المدارس أثناء التفعيل، مع عرض تقرير يومى بما تم على مدير الإدارة والمديرية، على أن يتم تكليف مختص بالتطوير التكنولوجى بالمديرية بالتنسيق لتجميع التقارير ومتابعة التنفيذ لكل المدارس التابعة للمديرية لجميع المراحل تحت إشراف مدير التطوير التكنولوجى.

وتابعت الوزارة: سيتم الانتهاء من بناء الفصول ودعوة المدرسين للدخول على هذه الفصول قبل السبت 4  إبريل المقبل، على تخصيص مسئول داخل كل إدارة ومديرية عن المنصة وإرسال البيانات الخاصة بالمسئول إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات للمكتب الفني لوزير التربية والتعليم.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أطلقت منصة ادمودو وسيكون مدير المدرسة، هو المسئول الأول عن التعامل مع هذه المنصة في كل مدرسة بالتعاون مع مسئول المنصة المدرسية التى تضم أخصائى التطوير او مدرس الحاسب الآلى أو مسئول الحكومة الإلكترونية أو من يراه مدير المدرسة كفء لذلك.

وحددت الوزارة مهام مسئول المنصة، وهى عبارة عن" استلام البريد الإلكترونى للمدرسة وكلمة السر من مسئول الاحصاء بالمدرسة والموجود على صفحة المدرسة الإلكترونية، والدخول على منصة ادمودو ومشاعدة الفيديوهات التوضيحية لخطوات العمل على المنصة وإنشاء الفصول الدراسية وتسكين المعلمين على الفصول الدراسية بالتعاون مع مسئول الجدول بالمدرسة، وتسليم أكواد الفصول بعد إنشائها للمعلم لكل فصل لتوزيعها على طلاب فصله ودخول المعلم على نفس المنصة التعليمية لمشاهدة الفيديوهات التعليمية التوضيحية لخطوات العمل على المنصة، وتسليم أكواد الفصول بعد انشائها للمعلم لكل فصل لتوزيعها على طلاب فصله، ودخول المعلم على نفس المنصة التعليمية لمشاهدة الفيديوهات التعليمية الخاصة به لتسكين الطلاب على الفصل الدراسى.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إرسال بيانات مدير المدرسة ومسئول المنصة بخطاب معتمد إلى إدارة  التطوير التكنولوجى بكل مديرية.


التربية والتعليم

منصة ادمودوا

اخبار مصر

اخبار مصرية

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