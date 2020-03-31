وسجل البلد الذي أجرى أكثر من 43 ألف اختبار، ويقوم بتكثيف الاختبارات اليومية، أكبر عدد من الإصابات بين دول أوروبا الوسطى، ولكن أقل بكثير من الدول الغربية الكبرى، مثل ألمانيا.

جدير بالذكر أن وزير الصحة التشيكي آدم فويتيك، كان قد أعلن - في وقت سابق - أن دواء "Plaquenil"، من المحتمل أن يساعد في مكافحة "كوفيد-19"، لافتا إلى ضرورة العمل على جعل هذا الدواء في المتناول، وتفادي "عدم القدرة على الوصول إليه".