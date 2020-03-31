البيئة تبحث مع هيئتى نظافة القاهرة والجيزة التخلص من المخلفات لمواجهة كورونا

كتبت آية دعبس

قالت وزارة البيئة، إنه فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بتكثيف جهود متابعة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، فى إطار إجراءات الوزارة للحد من المصادر المحتملة لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، تم عقد اجتماع موسع بين رئيس جهاز إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة ورئيسي هيئتى نظافة القاهرة والجيزة للوقوف على الوضع الحالي لمنظومة المخلفات بالمحافظتين.

وقد تناول الاجتماع آليات وقاية العاملين بمنظومة النظافة للحفاظ على سلامتهم وتوعيتهم بطرق التعامل السليم مع المخلفات حتى لا تكون مصدر من مصادر نقل العدوى، والتطهير المستمر للمعدات، بالإضافة إلى إيجاد أماكن بديلة تعمل كمحطات وسيطة للمخلفات، وإنشاء خلايا خاصة بالمدافن للتخلص الآمن من المخلفات الملوثة، وتوفير جير حى للتغطية مع طبقات الرمال والغطاء العادى.

وتطرق الاجتماع للسيناريوهات المقترحة للعمل فى حال غياب بعض العمالة أو منعهم من التحرك خلال فترات حظر التجول، مع التطرق لسيناريو حال انتشار الفيروس فى حى أو منطقة أو إغلاق حدود محافظة، مما سيعيق حركة العاملين بمنظومة النظافة وأكثرهم عمالة وافدة من محافظات أخرى.

كما تم الاتفاق على المشاركة في تطهير وتعقيم الشوارع والمرافق العامة بواسطة الإمكانات المتاحة كسيارات كنس الشوارع وملأها بالمطهرات بدلا من الماء فقط الذى يستخدم فى الظروف العادية، والاستعانة بسيارات ومعدات الرش المتاحة فى مديريات الزراعة والتى تستخدم فى رش المبيدات فى الظروف العادية.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد أعلنت عن خطة الوزارة للمشاركة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية منها وزارة الصحة والتنمية المحلية والإتصالات والتعليم العالى والبحث العلمى في اطار تكاتف جهود الدولة فى من انتشار الفيروس المستجد، وبالتوازى مع قيام وزارة البيئة بمهامها الأصيلة فى الحد من مصادر التلوث بكافة اشكاله وتحسين نوعية البيئة.