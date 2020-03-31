اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البيئة تبحث مع هيئتى نظافة القاهرة والجيزة التخلص من المخلفات لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:11 م
البيئة تبحث مع هيئتى نظافة القاهرة والجيزة التخلص من المخلفات لمواجهة كورونا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة البيئة، إنه فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بتكثيف جهود متابعة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، فى إطار إجراءات الوزارة للحد من المصادر المحتملة لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، تم عقد اجتماع موسع بين رئيس جهاز إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة ورئيسي هيئتى نظافة القاهرة والجيزة للوقوف على الوضع الحالي لمنظومة المخلفات بالمحافظتين. 
 
وقد تناول الاجتماع آليات وقاية العاملين بمنظومة النظافة للحفاظ على سلامتهم وتوعيتهم بطرق التعامل السليم مع المخلفات حتى لا تكون مصدر من مصادر نقل العدوى، والتطهير المستمر للمعدات، بالإضافة إلى إيجاد أماكن بديلة تعمل كمحطات وسيطة للمخلفات، وإنشاء خلايا خاصة بالمدافن للتخلص الآمن من المخلفات الملوثة، وتوفير جير حى للتغطية مع طبقات الرمال والغطاء العادى. 
 
وتطرق الاجتماع للسيناريوهات المقترحة للعمل فى حال غياب بعض العمالة أو منعهم من التحرك خلال فترات حظر التجول، مع التطرق لسيناريو حال انتشار الفيروس فى حى أو منطقة أو إغلاق حدود محافظة، مما سيعيق  حركة العاملين بمنظومة النظافة وأكثرهم عمالة وافدة من محافظات أخرى. 
 
كما تم الاتفاق على المشاركة في تطهير وتعقيم الشوارع والمرافق العامة بواسطة الإمكانات المتاحة كسيارات كنس الشوارع وملأها بالمطهرات بدلا من الماء فقط الذى يستخدم فى الظروف العادية، والاستعانة بسيارات ومعدات الرش المتاحة فى مديريات الزراعة والتى تستخدم فى رش المبيدات فى الظروف العادية.
 
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد أعلنت عن خطة الوزارة للمشاركة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية منها وزارة الصحة والتنمية المحلية والإتصالات والتعليم العالى والبحث العلمى في اطار تكاتف جهود الدولة فى من انتشار الفيروس المستجد، وبالتوازى مع قيام وزارة البيئة بمهامها الأصيلة فى الحد من مصادر التلوث بكافة اشكاله وتحسين نوعية البيئة.
 

وزارة البيئة

كورونا

مخلفات

التخلص الامن من المخلفات

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. البيئة: شراء كميات كبيرة من الطعام يحرم آخرين الاستفادة منها

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:54 ص

مش كلها خسائر.. البيئة المستفيد الأول من أزمة فيروس كورونا.. فيديو وصور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 09:48 ص

البرلمان يرفع شعار"البيئة لم تعد رفاهية"..مطالب بوضع ميزانية مستقلة لتعزيز خدمات النظافة والتخلص من المخلفات الصلبة..الإسراع فى إنشاء مجلس للتنمية المستدامة وفرض رسوم تصاعدية على المنشآت المخالفة وسن قانون موحد

الإثنين، 30 مارس 2020 11:30 م

وزيرة البيئة تكشف كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية

الإثنين، 30 مارس 2020 10:28 م

وزيرة البيئة توجه بتطهير حاويات نقل القمامة لمواجهة كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 02:05 م

"كورونا VS ساعة الأرض".. لأول مرة منذ 11 عامًا برج القاهرة لن يطفئ أنواره للمشاركة فى المبادرة العالمية لمواجهة التغيرات المناخية.. مصر وفرت 425 ميجا وات فى 60 دقيقة بـ2019.. والبيئة تدعو لترشيد استهلاك الطاقة

السبت، 28 مارس 2020 08:00 ص

نقيب العاملين بالنظافة يطالب وزارة البيئة بدعم المحافظات لرفع التراكمات

الجمعة، 27 مارس 2020 01:17 م

"إعدام كمامة".. رحلة مخلفات كورونا من المستشفيات للمدافن.. جمع 300 طن نفايات خطرة يوميًا وتوصيلها للمحارق.. حرق الكمامات والجوانتيات عند 1200 درجة للقضاء على الفيروس.. والبيئة تطالب المحال بتخصيص أماكن للمخلفات

الخميس، 26 مارس 2020 08:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لزيادة رواتب العاملين وإعفاءات الضريبة بدءا من يوليو

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لزيادة رواتب العاملين وإعفاءات الضريبة بدءا من يوليو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 وعيار 24 بـ 192.67 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 وعيار 24 بـ 192.67 ريال سعودى

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة