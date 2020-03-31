وقال المنصوري إنه لن يتم الوصول إلى المستلزمات الطبية بدون تجارة، وخلال الأزمة الحالية المتعددة الأبعاد، صحيا وإنسانيا واجتماعيا واقتصاديا، يعد ضمان التدفق السلس للتجارة عبر الحدود أمرا بالغ الأهمية.

وأكد أهمية العمل المشترك بين بلدان مجموعة العشرين وبالتعاون مع مختلف الدول والمنظمات الشريكة، لضمان تمكين وحماية حقوق الملكية الفكرية باعتبارها أمرا حيويا اليوم لتهيئة الظروف المناسبة لتطوير وإنتاج التقنيات والعقاقير واللقاحات الجديدة الكفيلة بمواجهة وباء الكورونا، وأن على الحكومات أيضا الاستفادة من خبرة قطاع الأعمال والشركات وإقامة شراكات مثمرة بين القطاعين العام والخاص بهدف المشاركة في التخفيف من المخاطر الناشئة.