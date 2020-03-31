اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 06:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تؤسس أكبر مختبر لتشخيص "كورونا" فى العالم خارج الصين

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:50 م
الإمارات تؤسس أكبر مختبر لتشخيص "كورونا" فى العالم خارج الصين اختبار طبى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مجموعة "جى 42" الرائدة فى مجال الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية والتى تتخذ من أبوظبى مقراً لها، ومجموعة "بي.جي.آي" الرائدة عالمياً فى مجال حلول الجينوم، اليوم عن إطلاق مختبر حديث بقدرات معالجة فائقة لإجراء عشرات آلاف الاختبارات بتقنية RT-PCR  (تقنية تفاعل البوليمرز المتسلسل اللحظي) يومياً، لتلبية احتياجات فحص وتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد-19" فى دولة الإمارات العربية المتحدة

ويعد المختبر بحسب صحيفة البيان أول مختبر بهذا الحجم فى العالم يتم تشغيله خارج الصين، ويأتى تأكيداً على التزام الطرفين بدعم جهود القيادة الرشيدة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين لمكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"

يقع المختبر فى مدينة مصدر بإمارة أبوظبي، وقامت المجموعتان بتشييده وتشغيله خلال 14 يوماً فقط بهدف توفير حل فورى يلبى الاحتياجات المتصاعدة لاختبارات "كوفيد-19" فى الدولة. وبالاستفادة من تجربة الصين فى مواجهة الوباء، سيسهم المختبر فى تمكين دولة الإمارات من مواصلة المتابعة النشطة وتوفير أعلى معدلات الفحص قياساً بعدد السكان على مستوى العالم وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وفى هذا السياق، قال بينج شياو ، الرئيس التنفيذى لمجموعة "جى 42": "بفضل قدراته التشخيصية الفائقة، يوفر المختبر النطاق والقوة اللازمين لتمكين سكان دولة الإمارات من الحصول على أكثر الاختبارات موثوقية لتفاعل سلسة البولميرز، والتى سيتم أيضاً توفيرها بالتعاون بين "جى 42" و"بي. جي. آي". ونغتنم هذه الفرصة لنثنى على الجهود الحثيثة التى تبذلها الحكومة الإماراتية الرشيدة لحماية صحة وسلامة السكان من هذا الوباء".

وأضاف: "فى خضم هذه الأوقات العصيبة، نأخذ على عاتقنا التزاماً راسخاً بتوجيه كامل خبراتنا ومواردنا التقنية المتطورة وشراكاتنا الدولية الوثيقة لتوفير اختبارات فائقة السرعة والدقة على أوسع نطاق ممكن، دعماً للجهود التى تبذلها الهيئات المعنية لرصد هذا الوباء والتصدى له".

ومن شأن قدرات التشخيص الجديدة أن تساعد على تسريع وتيرة الاستجابة واحتواء وباء "كوفيد-19" ومنع انتشاره، وذلك عبر تسريع عمليات التشخيص والكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها وتخريج المرضى المتماثلين للشفاء، وفحص المخالطين والمجموعات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

يستفيد المختبر من مجموعات أدوات تشخيص "تفاعل البوليمرز المتسلسل اللحظي" التى تقدمها مجموعة "بي.جي.آ"  لرصد فيروس "سارس-كوف-2" المتسبب بمرض "كوفيد-19". وتعد هذه الأدوات الوحيدة من نوعها الحائزة على اعتماد إدارة الأغذية والأدوية الصينية، والاعتماد الأوروبى للتشخيص المخبري، واعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومنظمة الصحة العالمية. ويعود تاريخ الشراكة بين "جى 42" و"بي.جي.آي" إلى ديسمبر 2019 إبان إعلان دائرة الصحة أبوظبى عن إطلاق برنامج الجينوم لاستخدام البيانات الجينية الوراثية للمواطنين بهدف تحسين الصحة العامة، وها هما اليوم تبادران إلى المساهمة بدور محورى فى مكافحة وباء "كوفيد-19". فبدءاً من إنتاج مجموعات الأدوات التشخيصية للوباء، إلى توريد أجهزة الاستشعار الحرارية والمستلزمات الطبية، يعمل الطرفان على تكريس محفظتهما الواسعة من الخبرات والتقنيات المتطورة لدعم هيئات الصحة العالمية فى وضع بروتوكولات فعالة للكشف عن الإصابات والوقاية من الوباء.

 

من جهته، قال وانغ جيان، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة "بي.جي.آي: "سنعمل بالتعاون مع شريكنا المتميز "جى 42"، على تسخير أحدث التقنيات والخبرات العالمية فى مجال مكافحة التهديدات الصحية العالمية للحماية ورعاية سكان دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة".

ويعتزم المختبر الجديد تخصيص الأولوية لإجراء الاختبارات فى دولة الإمارات العربية المتحدة، لكنه قد يوسع نطاقه لاستقبال العينات من المناطق المجاورة. وعلاوة على ذلك، يخطط الشريكان إلى تفعيل منظومة رائدة لرصد تحولات الفيروس، وتعزيز القدرة على الكشف عن مسببات الأمراض الجديدة مستقبلاً من خلال الاختبارات التسلسلية المتقدمة.

 


كورونا

الإمارات

فيروس كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإمارات تجلى رعاياها من عدة دول بسبب وباء كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:25 م

الإمارات تدعو لاستجابة عالمية لأزمة كورونا لضمان الاستقرار

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:47 م

الإمارات تفرض أول حظر تجول كامل بإحدى مناطقها لمنع انتشار كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:28 م

خليج الحزم يتصدى لـ"شائعات تفشى فيروس كورونا".. نيابة السعودية تتصدى بشدة لمروجى الأخبارا المغلوطة عن الوباء وانتشاره.. والإمارات تغلظ عقوبة النشر الكاذب .. والبحرين تقر السجن والغرامة للجرائم الإلكترونية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لزيادة رواتب العاملين وإعفاءات الضريبة بدءا من يوليو

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لزيادة رواتب العاملين وإعفاءات الضريبة بدءا من يوليو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 وعيار 24 بـ 192.67 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 وعيار 24 بـ 192.67 ريال سعودى

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة