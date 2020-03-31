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الأمير ويليام يريد العودة للعمل كطيار إسعاف جوى لمواجهة كورونا.. اعرف القصة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:37 ص
الأمير ويليام يريد العودة للعمل كطيار إسعاف جوى لمواجهة كورونا.. اعرف القصة الأمير وليام
كتب هيثم سلامة

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كشفت تقارير إخبارية، أن الأمير ويليام، دوق كامبريدج، يريد العودة إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS كطيار إسعاف جوي للقيام بواجبه في مكافحة فيروس كورونا، حيث سبق وعمل في ذلك منذ حوالى عامين.

الامير وليام
الامير وليام

وذكر موقع الديلى ميل البريطانية، نقلا عن صحيفة ذا صان البريطانية، أن الأمير وليام يفكر جديا في العودة كطيار إسعاف جوي للمساعدة في وقف الوباء الحالي، حيث يعمل الكل بواجبه ويريد المساعدة، ولكن الأمر معقد لأنه كان أصلاً مبتعدًا عن الوظيفة حتى يتمكن من أن يمارس عمله عضو فى العائلة المالكية البريطانية، حيث اقترح دوق كامبريدج، الذي عمل كطيار مسعف لمدة عامين حتى عام 2017 العودة مرة أخرى. 

وأوضح التقرير، أن الأمير وليام البالغ من العمر 37 عامًا قد أدلى بتلك الرغبة خلال زيارة لمركز هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS في وقت سابق الشهر الحالي.

يشار إلى أن الأمير البريطاني وليام وزوجته الدوقة كيت حث الناس على الاهتمام بصحتهم النفسية خلال أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وكتبا على حساب قصر كينزنجتون الرسمي على تويتر "الأسابيع القليلة الماضية كانت مثير لقلق وانزعاج الجميع. علينا أن نستقطع وقتا لدعم بعضنا البعض ونجد سبلا للعناية بصحتنا النفسية"، وأضافا "من خلال خطوات بسيطة كل يوم، يمكننا جميعا الاستعداد بشكل أفضل للأوقات القادمة".

وظهر أيضا الأمير وليام للشعب البريطاني للحديث عن الأزمة، حيث نشر حساب "قصر كنسينجتون"، عبر انستجرام وقال: "متى وأينما وقعت الضربات، يتمتع شعب المملكة المتحدة بقدرة فريدة على التعاون .. تظهر الطريقة التى تدعم بها المجتمعات المحلية المتضررين أفضل قيمنا وطبيعتنا البشرية"

وتابع "رغبة الجمهور فى المساعدة في أعقاب المأساة يجب إدارتها وتوجيهها بأفضل طريقة ممكنة .. وهذا هو سبب أهمية إنشاء الصندوق الوطنى للطوارئ"، فيما نشر حساب  NET نداءا لجمع الأموال لمساعدة المؤسسات الخيرية المحلية على دعم الأفراد الذين يعانون من المشقة نتيجة لتفشى فيروس كورونا.


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