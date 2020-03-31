الأمم المتحدة: صندوق ائتماني لتعزيز قدرة البلدان الفقيرة على مواجهة كورونا

كتب سمير حسنى

أعلن انطونيو جوتيريس أمين عام الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إنشاء صندوق ائتماني لتعزيز قدرة البلدان المنخفضة الدخل على مواجهة تداعيات كورونا، وقال جوتيريس فى مؤتمر صحفى اليوم: علينا معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المدمرة لأزمة كورونا مع التركيز على الفئات الأكثر تضرراً.

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة، أعتقد أن مجموعة العشرين اتخذت قرارات جيدة للتعامل مع الانعكاسات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، منتقدا بشدة ما وصفه بعدم تقيد جميع البلدان بالتعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار الفيروس المدمر.

وفى وقت سابق دعت الأمم المتحدة فى تقرير لمجلس التجارة والتنمية التابع للمنظمة الدولية (أونكتاد)، إلى توفير حزمة بقيمة 2.5 تريليون دولار للدول النامية، للتعامل مع صدمة فيروس كورونا.

وقالت المنظمة إنه في ظل وجود ثلثي سكان العالم بالبلدان النامية (باستثناء الصين) يواجهون ضررا اقتصاديا غير مسبوق، فإن هناك حاجة للتعبير عن التضامن الدولي.

كما دعت الأمم المتحدة في التقرير إلى إلغاء تريليون دولار من الديون المستحقة على البلدان النامية هذا العام، مضيفة أن هناك حاجة إلى توفير 500 مليار دولار لتمويل "خطة مارشال" للتعافي، لافتة إلى أن سرعة ضربات موجات الصدمات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، هائلة مقارنة حتى بالأزمة المالية العالمية في 2008.

وحذر مخيسا كيتوى الأمين العام لـ "أونكتاد" من استمرار التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الصدمة، مشيرا إلى صعوبة التنبؤ بها، لافتا إلى أن هناك مؤشرات واضحة على أن الأمور ستزداد سوءا بالنسبة للاقتصادات النامية قبل أن تتحسن.

وقال التقرير إنه منذ بدء انتشار الفيروس خارج الصين، تلقت البلدان النامية ضربة هائلة من حيث تدفقات رأس المال الخارجة، وكذلك زيادة هوامش السندات وانخفاض قيمة العملة وخسائر في عائدات التصدير بما في ذلك انخفاض أسعار السلع وانخفاض عائدات السياحة.