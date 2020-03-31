اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: صندوق ائتماني لتعزيز قدرة البلدان الفقيرة على مواجهة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:26 م
الأمم المتحدة: صندوق ائتماني لتعزيز قدرة البلدان الفقيرة على مواجهة كورونا امين عام الامم المتحدة
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن انطونيو جوتيريس أمين عام الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إنشاء صندوق ائتماني لتعزيز قدرة البلدان المنخفضة الدخل على مواجهة تداعيات كورونا، وقال جوتيريس فى مؤتمر صحفى اليوم: علينا معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المدمرة لأزمة كورونا مع التركيز على الفئات الأكثر تضرراً.

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة، أعتقد أن مجموعة العشرين اتخذت قرارات جيدة للتعامل مع الانعكاسات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، منتقدا بشدة ما وصفه بعدم تقيد جميع البلدان بالتعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار الفيروس المدمر.

وفى وقت سابق دعت الأمم المتحدة فى تقرير لمجلس التجارة والتنمية التابع للمنظمة الدولية (أونكتاد)، إلى توفير حزمة بقيمة 2.5 تريليون دولار للدول النامية، للتعامل مع صدمة فيروس كورونا.

وقالت المنظمة إنه في ظل وجود ثلثي سكان العالم بالبلدان النامية (باستثناء الصين) يواجهون ضررا اقتصاديا غير مسبوق، فإن هناك حاجة للتعبير عن التضامن الدولي.
 
كما دعت الأمم المتحدة في التقرير إلى إلغاء تريليون دولار من الديون المستحقة على البلدان النامية هذا العام، مضيفة أن هناك حاجة إلى توفير 500 مليار دولار لتمويل "خطة مارشال" للتعافي، لافتة إلى أن سرعة ضربات موجات الصدمات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، هائلة مقارنة حتى بالأزمة المالية العالمية في 2008.
 
وحذر مخيسا كيتوى الأمين العام لـ "أونكتاد" من استمرار التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الصدمة، مشيرا إلى صعوبة التنبؤ بها، لافتا إلى أن هناك مؤشرات واضحة على أن الأمور ستزداد سوءا بالنسبة للاقتصادات النامية قبل أن تتحسن.
 
وقال التقرير إنه منذ بدء انتشار الفيروس خارج الصين، تلقت البلدان النامية ضربة هائلة من حيث تدفقات رأس المال الخارجة، وكذلك زيادة هوامش السندات وانخفاض قيمة العملة وخسائر في عائدات التصدير بما في ذلك انخفاض أسعار السلع وانخفاض عائدات السياحة.

الامم المتحدة

انطونيو جوتيريس

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة