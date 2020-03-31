اليوم السابع
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الأردن: 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 274 شخصًا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:59 م
الأردن: 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 274 شخصًا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلن وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد فى الأردن، ليرتفع عدد الحالات الإجمالى فى المملكة إلى 274 حالة.

وأوضح وزير الصحة الأردني، اليوم الثلاثاء، أن الحالات الجديدة توزعت، 4 حالات من محافظة إربد لمخالطين، وحالتان في العاصمة لمخالطين لأحد المصابين.

وأكد الدكتور سعد جابر، أن الفحوصات التي أجريت للعمارات فى محافظة إربد، والتي يقطن بها طلاب "عرب 48" جاءت سلبية، ما يثبت أنهم غير مصابين بالمرض.

كما أعلن جابر، عن شفاء 4 حالات في مستشفى الأمير حمزة، مؤكدًا أنهم غادروا إلى منازلهم، وأن فرق التقصي الوبائي أجرت 1220 فحص "كورونا" في جميع محافظات المملكة، موجها شكره لجميع الكوادر الطبية على جهدها المميز خلال هذه الفترة، مثنيًا أيضا على دور المتطوعين الذين يقومون بمساعدة الطواقم الطبية.

وطمأن وزير الصحة أهالي منطقة وادي موسى، بأن جميع الفحوصات التي أجريت لأشخاص والتي بلغت أكثر من 250 فحصا كانت سلبية، مبينا أن وزارة الصحة ستجري فحصا جديدا خلال الأسبوع المقبل.


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