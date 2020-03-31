ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى تركيا إلى 214 حالة

وحتى مساء الإثنين بلغت وفيات كورونا في تركيا 168 حالة، بالإضافة إلى 10 آلاف و827 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن، وفرضت تركيا أمس حجرًا صحيًا كاملا، على 39 منطقة سكنية في 18 ولاية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان إن الحجر الشامل يطبق حاليا على بلدة واحدة و6 أحياء و28 قرية و4 مزارع في 18 ولاية من أصل 81 في عموم تركيا.

ومن جهة أخرى، جدد عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، الحديث عن ضرورة فرض حظر تجوال شامل، ملمحًا إلي إمكانية فرض حظر تجوال في إسطنبول وحدها إذا لم تفرض الحكومة حظرًا شاملا.