اليوم السابع
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احتجاز 5 من العاملين فى مجال الصحة بتركيا لمحاولتهم الإدلاء ببيان صحفى

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:49 م
احتجاز 5 من العاملين فى مجال الصحة بتركيا لمحاولتهم الإدلاء ببيان صحفى الشرطة التركية
كتب مصطفى عنبر

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أراد بعض العاملين في مجال الصحة التركى ، الإدلاء ببيان صحفي أمام مستشفي إبن سينا التابعة لجامعة أنقرة ، حول ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ولكن تم منعهم من قبل قوات الشرطة واحجتزوا 5 منهم بعد قيام مشاجرة بينهم وبين قوات الشرطة التركية.

 

من جهة أخرى ، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى تركيا إلى 214، بينما بلغت الإصابات حوالى 2704، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

 

وحتى مساء الإثنين بلغت وفيات كورونا في تركيا 168 حالة، بالإضافة إلى 10 آلاف و827 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن، وفرضت تركيا أمس حجرًا صحيًا كاملا، على 39 منطقة سكنية في 18 ولاية.

 

وقالت وزارة الداخلية، في بيان إن الحجر الشامل يطبق حاليا على بلدة واحدة و6 أحياء و28 قرية و4 مزارع في 18 ولاية من أصل 81 في عموم تركيا.

 

ومن جهة أخرى، جدد عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، الحديث عن ضرورة فرض حظر تجوال شامل، ملمحًا إلي إمكانية فرض حظر تجوال في إسطنبول وحدها إذا لم تفرض الحكومة حظرًا شاملا.

 


تركيا

فيروس كورونا

كورونا

إسطنبول

انقرة

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